I den dystopiske fremtidsroman 'The Handmaid's Tale' beskrives et mandsdomineret samfund, hvor kvinder holdes som slaver og er reduceret til fødemaskiner.

Romanen er blevet til den anmelderroste serie af samme navn, og den røde dragt og hvide kyse, som bæres af kvinderne i serien, er blevet et symbol på den verdensomspændende #MeToo-kampagne.

Derfor er det også en smule paradoksalt, at den canadiske forfatterinde Margaret Atwood, der har skrevet 'The Handmaid’s Tale’, nu kritiseres for et indlæg om #MeToo bragt i avisen The Globe and Mail.

Det skriver The Hollywood Reporter.