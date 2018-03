Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

FOR ABONNENTER

Borgerkrige hævdes i snit at stoppe efter ni år. I givet fald har Syriens krig to år tilbage. Den slags matematik er ikke til at bære. Krigen har allerede kostet 500.000 liv og tvunget halvdelen af den syriske befolkning på flugt.

aj