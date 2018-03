Tiden er inde til, at Madrid viser storsind og rækker forsoningens hånd frem mod Catalonien

FOR ABONNENTER

Symbolikken i at den tidligere catalanske leder Carles Puigdemont denne uge blev anholdt på en tysk rasteplads og skal tilbringe påsken i en fængselscelle, er svær at overse. På blot et halvt år er han gået fra at være den store catalanske frihedskæmper til at være efterlyst og nu arresteret, anklaget for højforræderi i Spanien og med udsigt til op til 30 års fængsel.

