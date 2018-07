Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

FOR ABONNENTER

Umiddelbart efter vedtagelsen af ’den jødiske nationalstatslov’ i Knesset i torsdags udtalte premierminister Benjamin Netanyahu, at der var tale om et afgørende øjeblik for zionismen og den israelske stats historie.

Jsp