I dag har Bille Augusts filmatisering af Henrik Pontoppidans mesterværk premiere, og hvis der er en dansk roman, som har fortjent en filmatisering, er det ’Lykke-Per’. Første bind var på gaden i 1898, men bogen om Peter Andreas Sidenius’ kamp for at finde sig selv er stadig et værk med direkte bud til mennesker af i dag.

To personer træder frem af mængden, Jakobe og Per. Begge kæmper med nogle dilemmaer i livskunsten, som de fleste af os genkender og gennemlever: forholdet mellem fornuft og følelse. Spørgsmålet om, hvad der skal til, for at man kan blive et helt menneske. Den sociale arvs betydning. Ja, alt det, som alle mennesker, der er frisat fra den værste nød og elendighed, tumler med.

Med 120 år på bagen spørger Pontoppidan hver enkelt af os: Hvad er lykken for dig, og hvordan vil du gribe den? Ved at gå ind i din tid, gøre en forskel, være med til at skabe et bedre samfund, altså primært virke i det ydre? Eller ved at gå ind i dig selv, udvikle dig åndeligt, gøre dig fri af andres forventninger om at præstere? Og det bedste af det hele er, at han ikke giver noget svar. ’Lykke-Per’ kan både læses som historien om et menneskes fald og som det fuldstændig modsatte.

Jakobe, der passioneret giver efter for sin kærlighed til Per, men bliver svigtet, er det stærke eksempel på, at lykken kan ligge i at være noget for andre. Per, den karismatiske verdenserobrer, der vil så meget, men ender som ensom vejassistent, er mennesket, der suges tilbage mod det, han er rundet af, og dér tænker sig fri af alle bindinger og synes at finde lykken i det.

’Lykke-Per’ er langtidsholdbar litteratur, der er intet støv på siderne i den mageløse bog. Pontoppidans marvfulde sprog modstår i den grad tidens tand, og det samme gør hans fremsynede samfunds- og teknologiforståelse og forbløffende psykologiske indsigt, for det hører med i billedet, og fantastiske Jakobes liv er bærer af den erfaring, at lykken også kan manifestere sig i erfaringen af at have levet så fuldt, som man gør, når man har erfaret umulig kærlighed.

Nu træder Per og Jakobe frem af lærredet, men vil man have alle facetter med, så lever de begge lyslevende i romanen, som er et enestående eksempel på, at en fortælling ikke behøver været fragmenteret for at være moderne. Pontoppidans fortæller er alvidende, og ikke mindst det centralperspektiv, han udfolder, er måske det, vi moderne mennesker savner allermest.