Vesten må afkræve Saudi svar om den forsvundne journalist

Det er stadig uvist, hvad der er sket med den verdenskendte saudiske journalist Jamal Khashoggi.

Han har været savnet, siden han for to uger siden gik ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at hente nogle dokumenter.

Ifølge Tyrkiets politi blev Khashoggi tortureret, dræbt og derpå skåret i småstykker i konsulatet af et saudiarabisk hold på 15 personer, der var fløjet ind samme dag.

Detaljerne, der er kommet frem om sagen, er stadig mere frygtelige, senest, at Jamal Khashoggis eget Apple-ur optog grusomhederne og sendte dem til hans iPhone, som han havde efterladt hos sin forlovede.

Om det er det, der er sket, vides stadig ikke, men én ting er sikkert: Indtil Khashoggi dukker op igen, skylder Saudi-Arabien omverdenen et meget klart svar på, hvad der er sket. Et svar, som Vesten – både EU og USA – må insistere på at få.

Nu kan man naturligvis sige, at det desværre ikke just er nyt, at undertrykkende regimer i Mellemøsten afliver kritiske journalister. Så hvorfor gøre så meget ud af dette?

Fordi det er af en helt anden kaliber. At sende en henrettelsesgruppe til et Nato-land og der bryde alle regler for internationalt diplomati ved på et konsulat at dræbe en fremtrædende person, som har bopæl i USA, viser en sådan foragt for normer og regler, at det må medføre sanktioner.

Hvis ikke vi reagerer på dette, giver vi reelt regimet i Saudi-Arabien licens til at dræbe de personer, som de måtte ønske at slå ihjel, uanset hvor i verden de befinder sig.

Det er vejen til anarki og junglelov, og det er noget, som Vesten ikke bør acceptere.

Det er glædeligt, at USA’s præsident, Donald Trump, efter en indledende tøven har annonceret, at USA vil straffe Saudi-Arabien, hvis det bevises, at regimet har dræbt Khashoggi.

Og Frankrig, Tyskland og Storbritannien har udsendt en skarpt formuleret fælleserklæring om sagen.

Den slags pres er vejen frem – både i denne sag og mere generelt med hensyn til Saudi-Arabien, der under den unge kronprins Mohammed bin Salman er blevet meget mere aggressivt og destabiliserende.

Alt for længe har Vesten set gennem fingre med saudiernes overgreb, både internt og eksternt.

Det er på tide at sige, at nok er nok. Hvis pres ikke er nok, bør målrettede sanktioner mod Saudi-Arabien være næste skridt.

mr