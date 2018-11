Den aktive socialpolitik sejrede, nu skal vi videre

I disse dage er der en oplagt en anledning til, at politikerne spiser lagkage og skyller den ned med champagne. ’Millionen’ i den arbejdsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet er nemlig skrumpet ind til 700.000 personer, viser nye tal. Totredjedelssamfundet, som har været et tema i årtier, er foreløbig aflyst. Herligt!

Det kan politikerstanden takke sig selv for. Siden Nyrup-regeringerne har den aktive linje i social- og arbejdsmarkedspolitikken med reformer af kontanthjælp, fleksjob, dagpenge, førtidspension og efterlønnen stået højt på dagsordenen. Og nu høster vi alle gevinsten af den rettidige omhu.

Men skal vi så ikke bare buldre videre derudad med endnu flere benhårde reformer, der presser overførselsmodtagere, som Cepos og omegn lægger op til? Mere af det samme?

Nej. Først og fremmest er læren af de seneste årtier, at stramningerne, som virkede over for ressourcestærke, ikke virker over for de svageste kontanthjælpsmodtagere og syge, som fylder mere i bunkerne.

Tværtimod. Allerede i dag udsætter vi alt for mange syge og nedslidte for et kafkask og uværdigt system af aktiveringer og arbejdsprøvninger.

Reformopskriften ’stram, strammere, strammest’, der har bragt os så langt, kan ikke genbruges.

Dernæst er de 700.000 jo ikke en fasttømret samfundsgruppe, der er passiviseret år ud og år ind.

Mange af os får indkomstoverførsler i faser af vores liv – når vi uddanner os, er på barsel, bliver arbejdsløse eller rammes af sygdom. I mange tilfælde er der tale om omfordeling over livsforløbet og ikke mellem samfundsgrupper.

Endelig skyldes det høje antal overførselsmodtagere, at vi i Danmark har valgt, at mennesker, der i perioder er uden for arbejdsmarkedet, ikke skal overlades til forsikringsselskaber, familien eller gaden. De er et fælles ansvar, som vi klarer over skatten. Og det fungerer. Spørg bare arbejdsgiverne, der er vilde med flexicuritymodellen, der gør det nemt at fyre og hyre.

Så alt er godt? Nej. Vi skal have endnu flere i job og uddannelse. Det gælder især indvandrere, flygtninge og unge.

Det kræver, at vi ikke bare gør, som vi plejer, men at vi udvikler helt nye originale greb og initiativer, der virker. At være kommet ned på 700.000 overførselsmodtagere er en kæmpe bedrift, vi ikke må tabe på gulvet.

