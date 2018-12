Vi er fulde af håb og optimisme på klimaets vegne, og vi har noget at have optimismen i

Yes, det kan lade sig gøre. På få uger kan en almindelig kernefamilie skære 25 pct. af det samlede klimaaftryk.

Det er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, den ene af Politikens tre klimafamilier – den med efternavnet Boldsen – har realiseret. Hvordan?

Groft sagt ved at droppe nogle af de årlige flyrejser og skifte nethandel ud med genbrugsbutikker. Familien Boldsen går dermed i forreste række i en folkelig, grøn bevægelse, der for alvor synes at være ved at få fodfæste på alle niveauer.

Aldrig tidligere har vælgerne sat klimaet øverst på dagsordenen før et folketingsvalg, som det skete i en meningsmåling i Jyllands-Posten forleden.

Aldrig tidligere har verdens lande forpligtet sig mere konkret end i COP24-aftalen i Polen i forrige uge. Aftalen vil reducere CO 2 -udspillet og sikre, at de rige lande betaler mere til de fattige. Det er bestemt ikke en perfekt aftale, men den udgør et vigtigt håb i det mørke, der var ved at sænke sig.

Aldrig tidligere har der været flere genbrugspakker under juletræet end i år. Landets genbrugsbutikker meldte i gårsdagens avis om rekordstort salg.

Hvor er det opløftende, at stadig flere danskere giver dukken, standerlampen eller porcelænsfiguren en ekstra gang under træet til gavn for både modtager og klima.

På Politiken bidrager vi gerne til genbrugsfesten ved at omskabe dagens for- og bagside til det gavepapir, de sidste pakker eller mandelgaven kan pakkes ind i.

Alt for meget går fortsat alt for langsomt, men vi må ikke glemme, hvor meget der efterhånden går i den rigtige retning.

Overvejer du selv at bidrage til et forbedret klima, kan du i mandagens avis søge konkret inspiration. Her kan du selv eller sammen med familie eller venner udfylde og underskrive din helt private klimaaftale. Endnu mere inspiration kan du få på de fire læserarrangementer om klima, vi holder på Politiken de næste par måneder. Her kan du blandt andet møde nogle af de klimafamilier, som Politiken følger, og få råd fra førende klimarådgivere.

På Politiken ser vi de seneste ugers serie ’Vores klima’ som en begyndelse, vi vil følge op på med endnu mere oplysning og nye initiativer i det nye år. Vi er fulde af håb og optimisme på klimaets vegne, og vi har noget at have optimismen i. Ikke mindst med klimafamiliernes konkrete resultater.

Må mange flere følge dem. De har vist, at hverdagen ikke behøver at blive mere kedelig og klidagtig af, at man har en tanke på klimaet.

Vil det redde klimaet for de kommende generationer? Nej, selvfølgelig vil det ikke det, men det kan bidrage til det.

Glædelig jul.

