»Det er skamløst og skandaløst«: Facebook censurerer dette Politiken-foto fra flygtningelejr

I fredags blev en serie af reportagefotos fra en rohingya-flygtningelejr i Bangladesh præmieret med en førstepris ved Årets Pressefoto.

På et af billederne spiller en flok afklædte drenge fodboldkamp med en flad bold på en mudret rismark.

Det er et rørende fotografi og et sjældent glædesmoment i en hverdag præget af sult, nød og død i en af verdens største flygtningelejre. Juryen fremhævede netop Politiken-fotograf Jacob Ehrbahns evne til at komme »hele vejen rundt om lejren, hvor der også er glæde«.

Tirsdag aften forlangte Facebook så fotografiet bortcensureret.

Facebook stillede denne avis over for tre valg: I kan selv fjerne det fra Facebook – ellers fjerner Facebook det. Alternativt krævede Facebook de nøgne drengekroppe bortretoucheret. Begrundelse: De nøgne drenge falder ind under Facebooks algoritmiske definition af børneporno og pædofili. Alle tre muligheder var uantagelige, men vi valgte selv at fjerne fotografiet, som selvfølgelig fortsat kan ses på pol.dk.

Det er prisværdigt, at Facebook langt om længe gør en aktiv indsats for at fjerne det børnepornografiske materiale, der spredes i bekymrende omfang.

Men det er en fundamental misforståelse af ethvert væsentlighedskriterium og offentlig interesse, når Facebook med åbne øjne forlanger censur af fotografisk dokumentation fra en af verdens største flygtningelejre udløst af en af de værste folkeforfølgelser i nyere tid. For vel er det en algoritme, der gør Facebook opmærksom på denne type billeder, men der sidder mennesker og træffer valget om, hvad der i sidste ende skal fjernes fra sitet.

Disse fotografier er ikke alene væsentlige. De er helt afgørende vidnesbyrd om en af de største humanitære katastrofer i vor tid.

Kravet om at fjerne rohingya-billedet er det seneste eksempel i oprørende række af facebookcensureringer, der tidligere har ramt det ikoniske fotografi af den napalmramte pige under Vietnam-krigen. Dengang blev Facebook klogere. Lad os håbe, at det også vil ske med de fodboldspillende drenge.

Det er pressens opgave at dokumentere folkedrab og flygtningestrømme, så verden kan reagere, og ingen efterfølgende kan sige, at vi ikke var advaret om uhyrlighederne. Hvordan kan Facebook i misforstået pædofilijagt eller gemen nypuritanisme se det som sin vigtigste opgave at lukke verdens øjne for rohingyaernes skæbne?

Det er skamløst og skandaløst.

cj