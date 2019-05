Politiken mener: FCK skal gå forrest i kampen for en bedre fodboldverden

FOR ABONNENTER

FC København er danske mestre i fodbold efter at have besejret ærkerivalerne fra Brøndby med 3-2 på hjemmebane i Parken og have sikret sig et forspring så stort, at det er umuligt for konkurrenterne at indhente i sæsonens tre sidste spillerunder i mændenes Superliga. Det er indiskutabelt, at guldmedaljerne ender om halsen på den gruppe af ansatte i virksomheden Parken Sport & Entertainment A/S, der oftest bærer korte bukser.