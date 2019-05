Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

EP-valget viser en ny grøn kraft, der skal kæmpe mod nationalismen

Udfordringen for det nye Europa-Parlament er at undgå, at det lige som i Frankrig ender i en polariseret gul-grøn interessekonflikt.