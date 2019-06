Om Sass Larsen er klar til posten som finansminister, er op til Mette Frederiksen at afgøre. Men situationen er ikke bare upassende. Den virker uholdbar

Danmark er efter alt at dømme på vej til at få en finansminister, der gemmer sig for offentligheden.

Det er helt uhørt.

Efter sin sygemelding på grund af stress har Mette Frederiksen meldt Henrik Sass Larsen klar på regeringsholdet og derfor må han også bedømmes som værende klar. Sammen med Nicolai Wammen flankerer han i disse dage den formentlig kommende statsminister ved forhandlingsbordet.

Selv om Sass Larsen tydeligvis er tiltænkt en helt central rolle i en S-regering, var han påfaldende fraværende under valgkampen. Et par røde roser-uddelinger i Køge og deltagelse i et enkelt pressemøde var stort set, hvad det blev til.

Da Venstres finansminister, Kristian Jensen, inviterede på politisk debat med sin angivelige efterfølger, afviste han med et kryptisk svar på de sociale medier. Det er ikke bare upassende. Det er uholdbart.Det er velkendt at Sass spiller en helt central rolle i Mette Frederiksens politiske projekt. Når han er i topform, kan han levere samfundsanalyse og politisk ingeniørarbejde på højt plan.

Men det er bare meget længe side, at offentligheden har set Sass Larsen i topform. I månederne op til valget ragede han konstant porcelænet på gulvet, når han med lange mellemrum meddelte sig offentligt.

Danmark skal rode sig ud af menneskerettighedskonventionerne. Nåh nej. Danmark har ikke et problem med ulighed. Nåh jo. Bibliotekerne er affolkede. Nåh nej.

Det er urovækkende, at landets måske kommende finansminister rammer så langt fra skiven.

Vælgerne i Køge har klart sagt fra over for Henrik Sass Larsen. Han fik et elendigt valg med en halvering af de personlige stemmer, og faktisk var han neglebidende tæt på slet ikke at blive valgt til Folketinget.

Om Sass Larsen er klar til posten som finansminister, er alene op til Mette Frederiksen at afgøre.

Men det er åbenlyst uholdbart, at en så central ministerkandidat ikke ønsker – eller ser sig i stand til – at udtale sig om den politik, Danmarks fremtid meget vel kan tage form efter. Det går ikke længere.

Derfor: Kom nu ud af busken, Henrik Sass Larsen.

cj