På et tidspunkt, hvor det langtfra er nemt at være musiker i Egypten, står multiinstrumentalist Maurice Louca i spidsen for en blomstrende undergrundsscene. I hans musik mødes Vesten og Mellemøsten, genrer, udtryk og form. På årets Roskilde Festival kan han opleves med to forskellige projekter.

