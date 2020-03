Noa Redington: Klip gerne håret af de skaldede i Nordsjælland – de har råd til parykker. Men drop udligningsreformen, og send pengene til Lolland

På mange måder ville det være lettest bare at lade udligningsreformen falde til jorden. Alle bliver alligevel sure, ingen bliver glade. Men der er forskelle i Danmark. Også for store.

Det skal ikke hedde sig, at det kun er regeringen, der tør blive uvenner med landets borgmestre! Eller mere præcist: som tør komme på tværs af en håndfuld velbjærgede nordsjællandske konservative borgmesterkæder og en lille gruppe kronisk sure lokale S-høvdinge (læs Arne Boelt i Hjørring). Jeg melder mig hermed ind i konkurrencen, og jeg agter at vinde, for jeg er parat til at lægge mig ud med ca. 90 procent af landets bykonger. I kan bare komme an.