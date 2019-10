Baghdadi var ikke »et vildt dyr« - han var en forbryder

Trump var ivrig efter at få et trofæ. Arabiske herskere burde selv have taget sig af terroristen.

IS-lederen var hverken en »hund« eller et vildt »dyr«. Han var en forbryder. Han burde have været for en dommer. Men Trump valgte at beskrive IS-lederen som et tarveligt monster, da amerikanske agenter havde drevet ham ud i at sprænge sig selv i luften natten mellem lørdag og søndag.For dyr kan man jo slå ned, når de bider fra sig.