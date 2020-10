Henrik Kaufholz: Jeg kan godt afkode et budskab, som begynder med, at »vi bliver da nødt til at tale med Putin«

Nej, det kan man naturligvis ikke være uenig i: En unuanceret kinadebat er farlig for os selv.

Under den overskrift trak fire akademikere blank på Politikens debatsider 24. september. Den er gal med den danske konfrontationspolitik over for Kina og Rusland.

Indlægget er delvis skrevet i koder. Det starter allerede i overskriften med ordet ’unuanceret’. Senere beklager de fire, der alle er medlemmer af tænketanken Rådet for International Konfliktløsning, »grove debatmetoder, som udelukker afgørende nuancer og djævelske detaljer, fører til selvcensur blandt selv eksperter, som ikke orker at blive udskammet offentligt for at forsøge at forklare komplicerede sammenhænge«.