E-avisen 11.8.2018 Oksebøffen, den er ikke god for klimaet. Flyrejsen heller ikke, det har vi fattet. Men dit klædeskab er også en af de helt store klimasyndere. Tekstilindustrien udleder mere CO2 end fly- og shippingbranchen, og problemet er stigende. Fra 2000 til 2015 er produktionen af tøj fordoblet, mens vi bruger tøjet i kortere tid. Det er nødvendigt, at tøjbranchen forandrer sig markant, siger forskeren bag en kommende rapport om, hvordan man får folk til at bruge deres tøj i længere tid: »Det allermest bæredygtige tøj er det, man bruger længe, og vi ved fra forskning, at det tøj, som folk bruger i årevis, er det, de har et forhold til. Det behøver ikke at være dyrt tøj, men tøj, der passer til folks liv – og til deres krop«.