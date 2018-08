E-avisen 11.8.18 Den italienske journalist og forfatter Roberto Saviano retter en appel til kunstnere og intellektuelle i sit land og opfordrer dem til at tage bladet fra munden og sige fra overfor højrepopulisme. Den verdenskendte journalist revser forholdene for migranter og kritiserer regeringen, ikke mindst indenrigsminister og viceministerpræsident Matteo Salvini, Italiens mest populære politiker, som for nylig lagde sag an mod Saviano, fordi han skrev, at Salvini blev valgt med opbakning fra den kriminelle underverden.