E-avisen 16.8.2018 Tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen er om nogen manden bag Københavns forandring fra nedslidt metropol til en succesfuld, men også skævvredet hovedstad. I dag takker han af som direktør for By & Havn. Politiken interviewer Kramer, som står bag de største forandringer af København i det seneste århundrede og ofte har fået kritik for sine valg. Men han står ved det hele, siger han. Selv Kalvebod Brygge.