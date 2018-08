E-avisen 22. august Regeringens grønthøsterbesparelser på 2 procent om året har fået massiv kritik fra de store kulturinstitutioner. Stopper de ikke, må Statens Museum for Kunst dreje nøglen om i 2033, lød det for eksempel fra museets direktør, Mikkel Bogh, der i år har fyret ni medarbejdere. Også Nationalmuseet har været ude i store besparelser og fyringer. Men nu vil regeringen give kulturlivet 100 millioner mere om året, hvilket i det mindste delvist kompenserer for grønthøsterbesparelserne.