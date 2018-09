asdasdasd Det burde højest tage et par dage, mener byretterne selv. Men når et familiemedlem dør, tager det i gennemsnit 23,5 dage, fra arvingerne sender en ansøgning til skifteretten til de får adgang til afdødes værdier. I fem retskredse er ventetiden op til seks uger. Det viser en opgørelse over de aktuelle sagsbehandlingstider ved landets 24 byretter, Politiken har foretaget. Ventetiden kan være en stor belastning for de efterladte, hvis de er økonomisk afhængige af afdøde eller skal tømme afdødes bo. »Det er mennesker, der oplever en krisesituation i deres liv. De vil bare gerne videre. Vores mål er at kunne behandle sagerne inden for 2 uger, men i perioder, hvor vi har været rigtig pressede, har vi været oppe på, at det tog 5 uger«, siger Anni Højsmark, byretspræsident i Svendborg. I den ventetid kan de efterladte opleve, at de ikke kan tømme lejligheden på plejehjemmet eller ikke kan få adgang til at disponere over afdødes bankkonto.