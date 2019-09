Forside E-avis 22. september 2019

Uffe Ellemann-Jensen lykønskede sin søn, Jakob Ellemann-Jensen, da han blev valgt som formand for Venstre. »Han er dygtigere til både at lave venner, men især at undgå at lave fjender, end jeg var. Det er det afgørende«, lød det fra Ellemann-senior til Politiken.