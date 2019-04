Her er fire afgifter, der kan ændre sig

FOR ABONNENTER

I dag betaler du en alt for høj afgift på el, når du tænder for stikkontakten i dit hjem. Det mener Det Økonomiske Råd, der har foreslået, at den nuværende afgift på over 80 øre per kilowatt-time sænkes til samme niveau som den generelle energiafgift på olie og gas. Det vil sige omkring 27 øre. Umiddelbart medfører det et fald i statens provenu på 4,8 milliarder kroner, som rådet foreslår i stedet hentes ind via indkomstskatten. Ifølge Klimarådet er det mest oplagt for klimaet at sænke elvarmeafgiften, fordi det gør grøn el mere attraktiv som opvarmningsform i forhold til naturgas, der er en fossil energikilde.