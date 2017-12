Ryges klumme: Hatten af for dem der plukker nytårstulipaner, selv om de hører foråret til

FOR ABONNENTER

Sidste lørdag skrev jeg om juleblomsten over dem alle, julerosen. Den er blevet moderne, og det er glædeligt. På vore breddegrader kan vi ikke få noget smukkere og mere ægte til jul end hvide juleroser.

Nu er det nytår, og det er noget helt andet. Når millioner af danske forbrugere i disse dage kommer forbi supermarkedernes afdelinger med blomster, køber mange af dem en buket tulipaner, helt spontant. 10, 20 eller 30 styk tulipaner i alle mulige farver. En tivolibuket, en nytårsbuket. Der bliver solgt millioner af tulipaner i blandede farver hvert år til nytår, og jeg ved endda, hvor mange af dem kommer fra, for jeg har selv set det.

I et gartneri i Strib på Fyn står 40 mænd og plukker tulipaner fra morgen til aften. Der står også 40 kvinder og laver buketter fra morgen til aften. I ugen op til jul var det næsten udelukkende røde tulipaner, 3 millioner styk. Nu er det tivoliblandingen, og det er lige så mange. De plukkede tulipaner indtil 24. december kl. 12, og de fortsatte 2. juledag kl. 8. De fleste af dem er fra Polen og Litauen, og det er den bedste og mest loyale arbejdskraft, som tænkes kan, for tænk, de arbejder fire måneder om året hos tulipankongen på Fyn, og da tjener de lige så meget, som de ville tjene på et helt år derhjemme.

Det er den danske tulipanproduktion i en nøddeskal, og det er en god historie. At et enkelt gartneri – i konstant og knivskarp konkurrence med de evige hollændere – forsyner os med 30 millioner afskårne tulipaner hver vinter fra december til marts. De bliver lagt i kasser med jord allerede i september og sat på køl, og fra december begynder man at drive dem – at sætte dem ind i lune drivhuse, hvor de vokser og får blomster i løbet af 10-14 dage. Derefter bliver de plukket og pakket, og allerede dagen efter er de ude i butikkerne.