Guide: Sådan skifter du batteriet og får en hurtigere iPhone Apple har de sidste to uger kørt med lave priser på at få skiftet batteriet, efter at det blev afsløret, at de kunstigt har sænket hastigheden på telefoner.

Teleselskaberne har ikke ligefrem skiltet med det, men i flere uger har det været muligt at få skiftet batteriet i din iPhone for den nye lave pris af cirka 330 kroner.

Tilbuddet er kommet, efter at amerikansk sofwarefirma Geekbench i december afslørede, at Apple i al ubemærkethed havde sænket hastigheden på ældre iPhones - i nogle tilfælde op til 50 pct - hvis batteriet var blevet gammelt.

Efterfølgende bekræftede Apple oplysningen og udsendte en undskyldning, hvor firmaet lovede, at forbrugerne året ud kan udskifte gamle batterier med nye til halv pris. Med et nyt batteri kører iPhonen igen i fuld hastighed.

Det har under 1.000 danskere benyttet sig af, et relativt beskedent tal, i betragtning af, at hver anden dansker - 49 pct - har en iPhone.

»Apple har skullet få lagrene af batterier kørt op. Men i og med, at den lave pris kører året ud, så forventer vi, at det stiger. Det er dem, der allermest har oplevet forringelse, der benytter sig af tilbuddet«, siger salg- og marketingsdirektør Kenneth Holm fra Care1.

Care1 reparerer telefoner for alle teleselskaberne og har langt størstedelen af markedet for udskiftning af originale batterier. Teknikerne hos Care1 tjekker først, om en telefon overhovedet har et slidt batteri ved at køre en autoriseret Apple-test. I nogle tilfælde er der slet ikke nogle problemer med batteriet, og derfor må en eventuel langsom ydelse eller batteriproblemer skyldes noget andet - f.eks. at der ligger en fitnessapp eller en socialmedie-app i baggrunden og opdaterer. Eller at telefonen bare er gammel.

Guide til batteriskifte:

1. Tjek din hastighed. Apple begyndte for et år siden at begrænse hastigheden i iPhone 6 og 6+-modeller (og senere iPhone 7), når batteriet var i ringe forfatning. Problemet er ikke, at det har svært ved at holde strøm længe, men at det med alderen ikke kunne levere en stor mængde strøm hurtigt under spidsbelastningssituationer.

I de tilfælde oplevede mange, at telefonen pludselig lukkede ned. Begrænsningen af hastigheden skulle undgå det.

Men der er mange andre årsager til, at en telefon kører langsomt: Apps der opfører sig dårligt, eller som opdaterer sig i baggrunden, og ikke mindst nye versioner af iOS, der typisk vil sænke hastigheden på ældre hardware. Der hjælper det ikke at skifte batteriet.

Men der er en måde, du kan tjekke, om Apple har sænket hastigheden på din telefon: Nemlig at køre appen Geekbench, et meget populært såkaldt benchmark-program til måling af hastighed.

Det kan du hente her: Geekbench 4. Den koster 9 kroner.

Kør programmet. Vælg 'CPU' og kør benchmarken. Tjek derefter resultatet i forhold til de gennemsnitlige resultater på Geekbenchs side.

Hvis resultaterne er betydeligt lavere, har du et problem.

2. Tjek dit batteri. Selv om der ikke er noget problem med hastigheden, kan batteriet stadig godt være gammelt og have svært ved at holde strøm en hel dag. Hvis du oplever, at din telefon ikke holder strøm så godt længere, er 330 kroner en billig måde at få en telefon, der virker som ny. Hvis dit batteri er meget slidt, vil du kunne se det ved at gå ind i din telefons indstillinger, og vælge 'batteri'. Der vil være en besked øverst på skærmen om, at dit batteri bør skiftes.