Byggesagkyndige kommer på kurser i at betjene Topdanmark Både justitsministeren og erhvervsministeren kaldes i samråd efter massiv kritik af markedet for tilstandsrapporter. Topdanmark og brancheforening kalder kritik af skyggerapporter for grov misforståelse.

Forsikringsgiganten Topdanmark oplærer offentligt beskikkede byggesagkyndige til selv at udarbejde tilbud på ejerskifteforsikringer til koncernens kunder.

Sagen kort Politiken har i en række artikler sat fokus på markedet for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, som ifølge boligadvokater og Forbrugerrådet Tænk styres af forsikringsselskaber, der placerer ordrer hos særligt udvalgte byggesagkyndige. Det går udover kvaliteten af tilstandsrapporterne, der kan være så upræcist formulerede, at de er svært for nye boligejere at få dækket skjulte skader via ejerskifteforsikringen. Skyggerapporternes eksistens forstærker kritikernes bekymring om, at forholdet mellem forsikringsselskaber og byggesagkyndige er blevet for tæt Vis mere

Det sker på tretimerskurser, som de byggesagkyndige skal gennemgå, hvis de vil have opgaven med at udarbejde den tilstandsrapport, der er nødvendig i forbindelse med en hushandel.

Det fortæller flere byggesagkyndige, der af samme grund har droppet samarbejdet med Topdanmark.

Hvad er en tilstandsrapport? Selv om det er frivilligt, får stor set alle boligejere i dag udarbejdet en tilstandsrapport, når de sætter boligen til salg. På den måde bliver der gjort status over boligens tilstand med anmærkninger og forbehold for de eventuelle skader, der kan være.Og potentielle købere får et overblik over boligens tilstand, inden de køber den – eller tilbyder at købe den. Indholdet i tilstandsrapporten kan have stor betydning for boligens pris og værdi, men for sælgeren er der en anden og afgørende fordel ved at bruge penge på en tilstandsrapport: Med tilstandsrapporten i hånden kan sælger nemlig tegne sin del af en ejerskifteforsikring, der dækker de skjulte skader, der måtte dukke op efter salget. Typisk koster en tilstandsrapport mellem 8.000 og 10.000 kroner. Men dertil kommer el-rapporten og det lovpligtige energimærke, som kan få den samlede udgift på 'tilstandsrapporter' op i nærheden af 15-17.000 kroner. Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du får lavet en tilstandsrapport Vis mere

»Vi blev simpelthen uddannet i at betjene Topdanmark, og det er altså ikke meningen med systemet, at vi skal arbejde for et forsikringsselskab, samtidig med at vi laver ’uvildige’ tilstandsrapporter for intetanende boligejere«, siger Flemming Rigenstrup. Han er selv byggesagkyndig i Kolding, men står også frem som talsmand for en række mindre byggesagkyndige på egnen, der ønsker at være anonyme, fordi de er bange for at miste opgaver, hvis de står frem med navne.

Hvad er en ejerskifteforsikring? En ejerskifteforsikring giver ro i maven, uanset om du skal sælge eller købe en bolig. Den særlige forsikring dækker nemlig de skjulte fejl og mangler, som senere måtte vise sig på boligen, og som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Som udgangspunkt er en sælger ellers underlagt et 10-årigt erstatningsansvar for bygningsskader og ulovligt opførte vvs- og elinstallationer. Men hvis sælger fremviser en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport, og samtidig tilbyder at betale halvdelen af præmien på en ejerskifteforsikring, så har sælger fraskrevet sig sit fremtidige erstatningsansvar. Sælger kan selv indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og er kun forpligtet til at betale halvdelen af denne forsirings præmie. For køberen er det også en stor tryghed at vide, at skjule skader som udgangspunkt er dækket via ejerskifteforsirkingen. Og køber kan sagtens vælge at tegne forsikringen i et andet selskab, hvis det giver mening, men sælger er stadigvæk kun forpligtet til, at betale halvdelen af den præmie han/hun selv har fået tilbud på. Ejerskifteforsikringen er ikke lovpligtig, men bliver stort set tegnet i alle handler. Prisen kan, ifølge Bolius, svinge fra 8.000 til 30.000 kroner inklusive moms. Læs mere om ejerskifteforsikringer, og hvorfor så få klager over manglende dækning Vis mere

Flemming Rigenstrup er ligeglad.

Han nærmer sig pensionsalderen. Og forretningen er i forvejen alt andet end prangende.

»Hidtil har små firmaer som mit levet af de opgaver, de store ikke kunne overkomme. Men nu er det, som om alle opgaver bliver opslugt af de store spillere«, siger Flemming Rigenstrup med henvisning til de tætte alliancer mellem forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og en række udvalgte større firmaer med byggesagkyndige.

»Jeg vil hellere have færre opgaver og god samvittighed. Pointen er, at forsikringsselskaberne slet ikke skal være så dybt involverede i en proces, der afgør, hvor store skader de kan komme til at dække på din og min bolig«.

»Der skal være tydelig afstand mellem processens parter: forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og byggesagkyndige«, siger han.

Ødelægger konkurrencen

Som tidligere omtalt i Politiken anklager landets boligadvokater, Forbrugerrådet Tænk og foreningen af små byggesagkyndige de store forsikringsselskaber for at have sat sig så solidt på markedet for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, at det ødelægger den frie konkurrence og sår tvivl om tilstandsrapporternes kvalitet og lødighed.

Ifølge Flemming Rigenstrup er det et tydeligt tegn på systemets utilstrækkelighed, når et forsikringsselskab kan tillade sig at forlange, at en byggesagkyndig udarbejder selskabets forsikringstilbud, hvis de vil have ordren på en tilstandsrapport.

I Topdanmark afviser kommunikationschef Jens Langergaard, at de byggesagkyndige bliver undervist i, hvordan de skal udarbejde tilstandsrapporter. Den opgave påhviler ene og alene de byggesagkyndige. Til gengæld bekræfter han, at Topdanmark underviser byggesagkyndige i at anvende de såkaldte indtegningsskemaer. Men formålet med den praksis er ene og alene at foretage en risikovurdering af de skader og oplysninger, der er noteret i tilstandsrapporten. Denne risikovurdering skal udelukkende bruges til at udarbejde Topdanmarks konkrete forsikringstilbud til sælgeren.

»Det underviser vi både egne og samarbejdspartneres medarbejdere i, da vi har en klar interesse i at behandle vores kunder ens og efter samme professionelle standard, uanset om vi selv laver forsikringstilbuddet eller om en byggesagkyndig gør det«, siger Jens Langergaard.