Øjenåbner: Handelslivet i bykernen afgør, om din by bliver dvask eller dynamisk Derfor overvejer Kommunernes Landsforening at lave en egentlig detailhandelspolitik.

Omfattende butiksdød - hver tiende butik er forsvundet på otte år - har fået en ny spiller på den bane, hvor udbud og efterspørgsel hersker på den hårde måde.

Kommuner samler i stigende grad aktører, som sammen kan vurdere, hvordan detailhandlen bedst kan understøttes og bidrage til vækst.

»Detailhandlen er afgørende for kommunerne. Den skaber arbejdspladser, vækst og liv i byerne, viser foreløbige konklusioner af en spørgerunde om kommunernes detailhandelsindsats«, siger direktør i Kommunernes Landsforening Laila Kildesgaard og fortsætter:

»Derfor arbejder vi på, hvorvidt vi skal lave en egentlig detailhandelspolitik«.

Mere kerne, mindre periferi

Erfaringer fra adskillige kommuner har vist, at en målrettet indsats for detailhandlen er en vej til vækst. En vej, hvis linjeføring måske skal justeres, så den peger mere mod centrum end mod omfartsvejen. KL har arbejdet på at få liberaliseret planloven for at opfylde kommunale ønsker om at bygge storcentre ved indfaldsvejene.

»Men vi kan nu se, at det er vigtigt med en balance, som sikrer aktivitet i bycentrene. Butikker giver liv i byen, liv i byen giver en stærk by-identitet, som giver igen øget bosætning og mere turisme. Der er rigtig meget ond cirkel og god cirkel i det her«, siger KL-direktøren.

Hun henviser til, at detailbranchen beskæftiger cirka hver ottende i den private sektor og med mange deltidsansatte udgør et godt arbejdsmarked i alle størrelser af byer. Ikke mindst i landsbyer og mindre byer, hvor der måske ikke er så mange andre arbejdspladser.

Det nære og engagerede liv

Undersøgelsen, der endnu ikke er offentliggjort, viser også, at der ikke er tale om et traditionelt skel mellem hovedstad og provins. Risikoen for butiksdød rammer også mellemstore byer.

»De har tit mange kædebutikker med forpagtere, som måske ikke prioriterer det lokale handelsliv så højt og derfor er mindre tilbøjelige til at gå aktivt ind i events og fælles aktiviteter, som styrker fællesskabsfølelsen«, siger Laila Kildesgaard.

Butikkernes eget ansvar

Fra brancheforeningen Dansk Handel lyder det, at det er de handlendes eget ansvar at gøre sig lækre for forbrugerne med udbud, service, viden og stemning.

»Alle de gamle dyder skal genoplives, og der er brug for, at man organiserer sig anderledes - nogle byer har f.eks. både en gågadeforening, en handelsstandsforening og en turistforening i stedet for at samle kræfterne«, siger chefkonsulent Per Thye Rasmussen, som beskæftiger sig med regional egnsudvikling.

Svigtet af kommunerne

Men udviklingen med butiksdød er ikke kun deres skyld. Alt for længe har kommunerne i hans optik svigtet at hjælpe de handlende. Alt for mange byer har strøg med utømte skraldespande, ødelagte cykelstativer og andet, der signalerer, at man har givet op.

»Og hvorfor skal borgerservice ligge på rådhuset uden for byen, når det kan ligge i bymidten og understøtte handlen? Og hvorfor har kommunerne ikke hjulpet detailhandlen på samme måde, som de via erhvervsråd og vækstfonde i årtier har hjulpet produktionsvirksomheder og lokale turistattraktioner?«, spørger han.

De største byer skal også passe på

Per Thye Rasmussen mener, at butikker i små byer med mindre kundegrundlag er mere udfordret end dem i store byer, fordi forbrugere i dag stiller store krav til udvalg. Ønsker en kunde en sko i en bestemt nuance, er det ikke nok, at forhandleren har fået den hjem i sort og hvid.

Men han er enig med Laila Kildesgaard i, at butiksdød kan rammer byer i alle størrelser og nævner som eksempel landets fjerdestørste by Aalborg.

»Den buldrer frem i dag, men indtil kommunen i 2016 afsatte penge til analysearbejde og ansatte en citymanager, der kunne varetage fælles interesser, var det selv i bymidten svært at udleje butikslokaler«, siger Per Thye Rasmussen fra Dansk Erhverv.