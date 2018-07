Søren Ryge besøger en helt særlig børnefamilie: Her har de fem børn, der i stedet for skolegang går med i marken og syr deres eget tøj På en lille sydfynsk gård bor en familie med fem børn, som hele tiden hjælpes ad med arbejdet ude og inde.

FOR ABONNENTER

At have fem børn i alderen 9, 7, 5, 3 år og 4 måneder – det er ikke almindeligt. At ingen af dem nogensinde er blevet passet af andre, endsige har gået i børnehave eller skole, det er heller ikke normalt. At de aldrig har set tv, en iPad eller andre former for skærme, lyder usandsynligt. Men at de hjælper far og mor og hinanden som den naturligste ting i verden hele tiden, det er noget af det smukkeste, jeg har set længe – faktisk enestående.