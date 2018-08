Isabella: Min mand og jeg er veganere for planetens, dyrenes og sundhedens skyld. Det giver mening, at vores søn også følger det Fire gæster til Vegetarisk Festival fortæller, om hvilken kost de har valgt, deres børn skal have.

Isabella, 26 år, går hjemme med sin søn på to år:

Er du vegetar?

»Jeg er veganer, og det er min mand og vores søn også«.

Hvorfor har du valgt, at din søn skal leve vegansk?

»Både jeg og min mand er veganere, og vi er det både for planeten og for dyrene og for sundhedens skyld. Det giver mening, at vores søn også skal følge det så. Han har været veganer, fra han blev født«.

Hvordan forholder du dig til, at Sundhedsstyrelsen fraråder, at barnet lever vegansk, indtil de er to år?

»Til at starte med søgte jeg meget råd, og jeg skulle lige finde ud af hvordan jeg skal forholde mig til, hvad der er sundt for min søn. For vi vil jo alle gøre, hvad der er sundt for vores børn. Maria Felding og Dansk Vegetarisk Forening har udarbejdet pjecen 'Vegetarisk og vegansk ernæring', og den var meget brugbar i forhold til det. Jeg er blevet mere tryg og komfortabel med situationen, og hvad der fungerer for os mit barn«.

Har du oplevet problemer med, at din søn lever som veganer?

»Jeg har ikke oplevet videre problemer med det. Mine venner og familie tager det super fint. Vi havde en kort periode, hvor vi overvejede, om han skulle i dagpleje, og dagplejen havde det også fint med det. I forhold til veganisme har jeg ikke oplevet noget udfordrende, men jeg er spændt på fremover, hvordan mødet med institutioner og skole bliver, men så tager jeg det derfra«.

Katie, 34 år, skøjtelærer, mor til en søn på 10 uger:

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Er du vegetar?

»Jeg spiser, hvad jeg vil og kan ikke lide at give det et navn. Jeg vælger en primært plantebaseret kost, men min mand og jeg får måske kød en gang om måneden. Vores mad bliver dog mere og mere plantebaseret«.

Regner du med, at din søn skal leve vegansk eller vegetarisk?

»Jeg vil give ham en plantebaseret kost, så vi starter uden kød og animalske produkter. Når han er gammel nok til at bestemme selv, 3-4 år, må han gerne prøve at få kød. Den vigtigste ting er bare, at han ved, hvilke fordele og ulemper der er ved en plantebaseret kost og ved at spise kød og dyreprodukter«.

Hvorfor vælger I, at han skal have en plantebaseret kost?

»Det er sundt. Vi vil gerne leve sundt, og tage hensyn til miljøet og dyrene. Men han skal også have lov til at bestemme selv«.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at små børn lever vegansk. Hvordan forholder du dig til det?

»Jeg har selv studeret ernæring, og min svigerinde er Maria Felding (klinisk diætist, red.), så jeg kender til detaljerne, omkring hvad der er sundt og usundt. Jeg tror, Sundhedsstyrelsen lige for tiden mangler viden om en plantebaseret kost til børn«.

Tror du, det kan blive et problem, at din søn skal leve på en plantebaseret kost?

»Jeg håber, det bliver bedre, for jeg har også hørt historier om problemer i institutionerne. Men veganere og vegetarer breder sig, og der kommer flere og flere, som ved mere om det, så jeg tror, daginstitutioner og børnehaver får mere information om det i fremtiden«.