Sarah Skarum: Det er nemt at blive populær på sociale medier. Hvis man bare gider være et dumt svin

Sidste forsommer vandt FC København pokalfinalen over Brøndby. Jeg er stor FCK-fan, og jeg havde en meget festlig aften, hvor vi fejrede sejren over ærkerivalerne, grinede ved tanken om målene, skålede for en stor sæson og lod glæden flyde ud over sociale medier.

Næste dag skrev en af Brøndbys fans, en kvinde, der også hedder Sarah, om mig: »Ja Sarah var noget ude med riven i går i stedet for at fejre sejren«.

Først tænkte jeg »dumme kælling, hvad snakker du om?«, som man så nemt gør, når man bliver angrebet. Men det gik desværre hurtigt op for mig, at hun havde ret. Det var ikke hende, der var en dum kælling. Det var mig. Jeg havde brugt mere tid på at være hånlig over for taberne, ja måske ligefrem ubehagelig, end på at glæde mig over mit eget holds sejr.

Og jeg følte mig dum. For jeg havde opført mig, som jeg aldrig ville opføre mig i virkeligheden. Jeg kender en del Brøndby-fans, og drilleriet indbyrdes er en del af vores forhold, men her, i virkeligheden, bliver det altid leveret med den underliggende forståelse, at vi faktisk forstår hinanden. Jeg forstår ikke, hvordan de kan elske Brøndby (eller gult! frygtelig farve), men jeg forstår kærligheden til holdet, håbet kamp efter kamp, drømmen om, at det i år bliver godt igen. Jeg forstår glæden og sorgen og vreden og raseriet og forløsningen. Og jeg bliver træt som dem, når fodboldfans igen og igen hænges ud som hooligans.

Men på Twitter var jeg blevet typen, der skrev grimt og fornøjet sad og betragtede, hvor populære mine tweets var, og hvor meget de blev retweetet.

Jeg er ikke den eneste. Forfatteren Jaron Larnier, som i sommer udgav bogen 'Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now', beskriver netop, hvordan sociale medier fodrer det grimme i os. Vreden, raseriet, ondskabsfuldheden. Det er de følelser, som vi reagerer først på. Derfor reagerer vi også på dem på sociale medier. De får os til at dele som besatte, svare hurtigt, råbe og skrige. Jo grimmere man opfører sig, jo mere omtale får man. Både på Twitter og hvis man skriver indlæg, klummer, laver opslag eller tweets. Prøv selv. Venlighed belønnes ikke, men det gør vrede. Bare skæld nogen ud, og hu hej, hvor det går. Svin nogen til og se dine tal stige.

Det kommer bare med en pris. For man rådner lidt indeni, når man opfører sig dårligt og appellerer til det værste i andre mennesker. Det er jo så nemt at sælge bare en lille bitte bid af sin sjæl, af det, man tror, man er, for et øjebliks popularitet. Indtil det går op for en, at man nærer noget forkert i sig selv: svinehunden. Meningen med det hele er ikke at skabe splid og grimhed. Den er det modsatte.

Så det prøver jeg. Lidt i hvert fald. Man kan formentlig godt finde tweets, hvor jeg gør grin med Brøndby (jeg vil foreslå, man leder omkring 2-2-nederlaget til Horsens, hvor Brøndby smed mesterskabet i sommer. Det var en god aften, og min mand og jeg grinede i to timer), jeg er ikke blevet Dalai Lama på Twitter, men jeg forsøger at opføre mig bedre. Jeg følger flere Brøndbyfans, ikke bare mit eget lille ekkokammer, klædt i hvidt, jeg anerkender deres jokes, selv når de gør grin med os, og jeg forsøger ikke at eskalere konflikter alt for meget. Det er egentligt ikke så svært. Jeg skal ikke skrive noget, som jeg ikke ville sige til nyhedsredaktøren, der holder med Brøndby.

Jeg er ikke så populær mere. Til gengæld er jeg rarere. Og gladere.