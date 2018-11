Ny investeringsform: Gå banken i bedene og lån selv dine egne penge ud - dyrt

Sådan fungerer crowdlending

Crowdlending et marked for lån og udlån af penge, der foregår på online platforme uden om etablerede banker. Her kan alle, der har penge tilovers, tilbyde at låne dem ud til virksomheder eller forbrugere.

For udlåneren er fordelen, at han ofte får et højere afkast efter omkostninger end det, man i øjeblikket kan få ved at have penge i banken eller ved at investere i obligationer.

For låntagerne handler det ofte om, at de har svært ved overhovedet at få et lån i banken, eller at de kan få et hurtigere og billigere lån gennem crowdlending end i banken.

Lånene stykkes sammen af mange, typisk små, beløb fra en stor mængde personer (crowden). Hver enkelt låntager får så en tilsvarende lille del af afdraget og rentebetalingen på lånet hver måned.

Renten på lånet afspejler, hvor risikabel investeringen er; og betaler låntageren ikke, taber du i sidste ende dine penge. Jo flere forskellige lån du spreder din investering over, jo mindre bliver risikoen for tab.

Der findes aktuelt et par udbydere af crowdlending i Danmark, der alle låner ud til virksomheder, og som er godkendt af Finanstilsynet.

Men i Europa er der vækst i antallet af platforme, som låner ud til privatpersoners køb af bolig, bil og almindeligt forbrug. Her er renten på lånene (og tabsrisikoen) betydelig højere, og det samme er afkastet til investorerne.

Vælger du en udenlandsk platform, skal du regne med omkostninger til at overføre beløb i udenlandsk valuta til platformen, og du løber også en risiko for tab, hvis valutaen falder i værdi.

Du skal betale skat af renteindtægten fra crowdlending.

