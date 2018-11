Overflod: Hvorfor bliver vi ved med at købe, selvom vi intet mangler? Tre bud - og tre løsninger På fredag er det black friday, årets største shoppedag, hvor mange køber løs, selv om kloden lider under vores overforbrug. Hvorfor holder vi egentlig ikke op med at købe, når de færreste af os mangler noget?

Gid vi snart skulle flytte, så vi kunne få ryddet op og smidt de ting ud, vi ikke bruger«, sagde jeg forleden til min mand.

Der ville være nok at tage af. Fyrfadslysestager købt i anfald af træthed og trang til hygge. Bøger, jeg troede, jeg ville få læst. Kjoler i former, der ikke gør noget godt for mine. En juicemaskine, der var for besværlig at gøre rent og nu bare står og samler støv. Udstyr til min steddatters bullet journal. Køkkenting købt på rejser, der hjemme viste sig at være helt ubrugelige.

Dagen efter gik jeg rundt på Gammel Kongevej og kiggede på vinduer og tænkte »Den er pæn, og den er pæn, og den er pæn«. Og kom hjem med et uldent tæppe, selvom vi har fem i forvejen.

Og så følte jeg mig som en idiot. For jeg ved jo godt, som du ved, som alle ved, at verden er ved at segne under vores forbrug. I år faldt den dag, vi har brugt Jordens ressourcer, to dage tidligere end sidste år, nemlig 10. august, ifølge Global Footprint Network.

Og det fortsætter kun. På fredag er det black friday. Sidste år blev der omsat for 2,117 milliarder kroner. Det var en stigning på 5,8 pct. i forhold til året før, som også var rekordår.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Black Friday forberedelser i Fields på Amager i 2017, hvor dagen igen satte omsætningsrekord

Men vi køber videre. Og meget af det har vi intet at bruge til. Man kan se det alle steder. Som i en baggård eller på fortovet, aftenen før der hentes storskrald. Bunker af brugbare ting. Se i poserne uden for genbrugsbutikker, der bugner af tøj, nogen har købt, men ingen gider eje.

På de lagerhoteller, der skyder op overalt i landet. Kæden Pelican har 10 centre i Nordsjælland og Københavnsområdet, hvor man kan leje lagerrum, så man kan »bo uden proppede skabe, overfyldte kælderrum og konstant stress over en lejlighed, der føles, som om den er ved at sprænges«, som firmaet skriver på sin hjemmeside. Boxit har samme antal i Jylland.

Der findes kædebrevslignende udfordringer, hvor man opfordrer hinanden til at smide ting ud. En ting den første dag, to den næste, tre den fjerde. På blogs hepper folk på hinanden, når de udfører ’The Minimalist Challenge’.

Man kan iagttage, at engang var stylister og personlige shoppere en luksus, folk med rod i klædeskabet undte sig selv. Nu køber de hjælp til at rydde op og smide ud. Den japanske oprydningsguru Marie Kondo er blevet en international stjerne på at lære folk at rydde op: Hun har solgt 10 millioner bøger på verdensplan, uddanner oprydningskonsulenter, der opererer i 23 lande, og har egen Netflix-serie på vej.

I Danmark eksisterer fænomenet også. Her lever danske Kamille Sommer af at være oprydningskonsulent i sit eget firma, der bærer samme navn. Hun hjælper folk med at finde ud af, hvorfor de gemmer alt for meget. Man kan vælge mellem tre pakker. Den største koster 20.000. For at få lært at rydde op og smide ud. Og forhindre sig selv i at købe mere:

»Det snakker vi meget om. Det er blevet så billigt at købe ting i et supermarked, at det er nemt at komme hjem med en vase, man ikke har brug for. Jeg lærer mine klienter, at de skal tænke, hvor den skal stå, før de køber den. Kan man ikke finde et sted, hvor den skal placeres, eller noget, man vil kassere for at give den plads, skal man lade den stå. Men det er svært ikke at købe nyt«.

Men hvorfor er det sådan, når vi nu godt ved, vi burde lade være? Det giver hjerneforskeren, filosoffen og bioetikeren et bud på.

Vi tror, vi har en fri vilje, der er løsrevet fra vores krop. Det har vi ikke. Jon Wegener, hjerneforsker

Hjerneforskeren: Fordi vi ikke foretager rationelle valg

Jon Wegener, hjerneforsker, foredragsholder og ekstern lektor på CBS:

»Der er mange faktorer på spil, men vi køber, fordi vi har en lille tro på, at vi kan blive et andet menneske, at et produkt vil ændre os. Hvis man er utilfreds med noget i sit liv, repræsenterer købet en flig af håb om, at det kunne være anderledes. Den kjole eller de sko ville gøre os en lille bitte smule bedre, for vi har altid håbet om, at vi skal blive et nyt og bedre menneske. Det ved butikkerne jo udmærket, og de bliver bedre og bedre til at triggeos til at købe noget. Sådan har reklamer altid fungeret: De har vist os billeder af smukke mennesker i reklamer for parfume for at få os til at tænke, at det får vi lidt af, hvis vi køber parfumen«.

Foto: Henriette Dæhli Hvor tilbud er, kommer godtfolk til. Her brandudsalg i Illums bolighus, hvor kunderne væltede ind.

»Vi ved jo godt intellektuelt, at sådan er det ikke, men det overrasker ikke mig, at vi alligevel køber, fordi jeg er trænet som hjerneforsker og ved, at vi overhovedet ikke har nogen kontrol. Vi træffer vores beslutninger på et ubevidst grundlag. Ingen af vores valg er rationelle, alt kører på vores følelser. I hjerneforskningen kan vi se via skanninger, at inden vi tror, vi tager en beslutning, har vi truffet den i hjernen. Det sker i hjernen og i kroppen på et ubevidst plan«.

»Vi tror, vi har en fri vilje, der er løsrevet fra vores krop. Det har vi ikke. Så hvis du vil ændre på dine indkøb, skal du ændre på dine følelser, som får dig til at reagere. Du kan fortælle dine venner, at du ikke vil købe så meget mere, så du begynder at skamme dig, hvis du gør, og begynder at frygte at blive udstødt af flokken. Det er en stærk følelse, fordi det at blive udstødt af flokken i fortiden ville indebære den visse død, og derfor kan man bruge flokken til at ændre sine følelser«.

»Yderligere kan man dressere sig selv. Hver gang man får lyst til at købe f.eks. et par sko, men ikke gør det, kan man belønne sig selv for det. Hvis man gør det ofte nok, kommer man til at forbinde det ikke at købe med en belønning, og det gør, at man næste gang får lyst til ikke at købe. Man kunne f.eks. bruge sociale medier, hvor man belønner sig selv med likes, hvis man fortæller, hver gang man ikke køber noget. Men man skal vide, at det er svært at stå imod«.

En mulig løsning



»Det er omkostningskrævende for hjernen at skulle stå imod impulser, frontallapperne er dyre i brug og bliver hurtigt trætte. Køber man ind efter en lang arbejdsdag, hvor man har kæmpet mod sine impulser hele dagen, er man flad, og så er det sværere at stå imod. Køb i stedet ind om morgenen, gerne efter morgenmaden, så du ikke lader dig lokke af din sult og har friske frontallapper«.

Det er et menneskeligt grundvilkår, at vi aldrig bliver tilfredse. Brian Benjamin Hansen, filosof

Filosoffen: Fordi vi har et uudslukkeligt begær

Brian Benjamin Hansen, adjunkt ved Via University College

»I psykoanalysen taler man om behov og begær. For en ting er vores behov, som handler om at overleve og om vores krop. De behov er hurtigt stillet. Det kræver ikke meget. Men en anden ting er begæret, som ikke handler om, hvad vi har brug for, men om, hvad vi gerne vil have. Det er det ekstra. Selv om vi er mætte, når vi er ude at spise, vil vi også have en dessert. Og cognac til«.