1. januar venter en ny virkelighed: Mange står til at få en lavere pension, end de forventer Forældede regnemetoder betyder, at manges pension bliver mindre, end de er stillet i udsigt. Efter kritik er pensionsbranchen klar med retvisende prognoser fra nytår. Mange vil skulle spare ekstra op eller arbejde længere.

Tre millioner danskere sparer op til pension uden at ane, hvor meget de ender med at have, når de forlader arbejdsmarkedet. Og mange vil opdage, at de får mindre at leve for, end de gik og troede.

Forklaringen er, at pensionsbranchen bruger forældede prognosemodeller, som ikke passer til den pensionstype, som flest indbetaler til i dag. Blandt andet Finanstilsynet har kritiseret, at det stiller forbrugerne i en usikker situation.

Fakta Pensionstyper Før 2007 var den såkaldte garantirentepension mest udbredt. Her garanterer pensionsselskabet, at kundens opsparing vokser med en på forhånd fastsat rente. Selskabet bærer risikoen for, at investeringen af pensionspengene giver et tilstrækkelig stort afkast. Omkring 2002 kom markedsrentepensionen, hvor opsparingen vokser – eller bliver mindre – direkte afhængigt af, hvor stort afkastet af investeringerne bliver hvert år. Det er kunden selv, der bærer risikoen. Fordelen ved markedsrentepension er, at selskabet kan investere mere aggressivt med chancen for et større afkast direkte til kunden. I den gamle garantipension skulle investeringen være mere konservativ, og en del af afkastet i gode år gemmes til dårlige år. Garantierne var desuden omkring årtusindskiftet blevet meget lave. I dag går 60 procent af al pensionsopsparing til en markedsrentepension. 3 millioner danskere har denne type pension. Vis mere

Det har fået pensionsbranchen til at nedsætte et udvalg med CBS-professor Jesper Rangvid som formand. Udvalget er i den kommende uge klar med nye beregningsmodeller, som pensionsbranchen allerede fra nytår vil bruge til at give kunderne langt mere præcise prognoser. For mange, især yngre mennesker, vil det være en ubehagelig overraskelse:

Professor Jesper Rangvid fra CBS. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

»Forudsætningerne for afkast af opsparingen i fremtiden vil være lavere. Det betyder alt andet lige også, at den forventede pension bliver mindre. Men vi skal passe på ikke at gøre folk urolige. For de fleste bliver det ikke meget voldsomme ændringer«, siger Jesper Rangvid.

Renten er i bund

De usikre prognoser gælder de såkaldte markedsrentepensioner, som 60 ud af hver 100 kroners pensionsopsparing i dag går til.



Her bærer kunden selv risikoen for, at afkastet bliver lavt, eller at opsparingen i værste fald bliver mindre på grund af tab på investeringerne.

Før 2007 var såkaldt garantirentepension mest almindelig. Dengang garanterede pensionsselskabet, at opsparingen voksede med en på forhånd fastsat rente.

Når pensionerne er kommet under pres nu, skyldes det især det historisk lave renteniveau og meget høje priser på aktier. Efter 30 år med et højt afkastniveau skal vi vænne os til et lavere gear i de næste mange år, fastslår Jesper Rangvid.

Samtidig lever vi længere – en i dag 45-årig kvinde kan regne med at blive 89 år og være på pension i 21 år. Det kræver handling, understreger den uafhængige investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen fra Dannebrog Invest:



»For nogle vil det være nødvendigt at spare betydeligt mere op – altså forbruge mindre nu og her. Eller tage nogle ekstra år på jobbet, selv om det ikke lige var det, man drømte om«, siger rådgiveren.

Brancheforeningen Forsikring & Pension ønsker ikke at kommentere prognoserne, før de nye beregningsmodeller er fremlagt.

Fast grund under fødderne

Med de nye prognoser bliver den enkeltes mulighed for at planlægge pensionstilværelsen markant forbedret, mener Jesper Rangvid. Fra 2020 vil den mere præcise prognose fra dit pensionsselskab nemlig blive udbygget med en risikovurdering – en slags ’worst case’.

Du kan eksempelvis få at vide, at du med stor sandsynlighed har 250.000 kroner, når du går på pension. Men at der også er 5 procents risiko for, at du ender med kun 170.000 kroner.

»Så kan man forholde sig konkret til, om man kan leve med det, hvis pensionen ender i den lave ende. Man kan tage en meningsfuld diskussion med en rådgiver om sin opsparing. Det er sværere i dag, hvor man ikke har tal for risikoen«, siger Jesper Rangvid.

I Forbrugerrådet Tænk er seniorøkonom Morten Bruun Pedersen tilfreds med, at pensionsprognoserne går fra optimistiske til realistiske.

»Det er især vigtigt, fordi markedsrentepensioner på kort tid er blevet så udbredte«, siger han og tilføjer:

»Husk, at selv om du 1. januar får en pensionsprognose, der er lavere end før, så har du ikke mistet noget, selv om det kan føles sådan. Du er hverken rigere eller fattigere end før. Men dit grundlag for at tage beslutninger om din privatøkonomi er blevet bedre«.