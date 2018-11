Advarsel få dage før shopamok: Tilbudsjægere risikerer økonomisk selvmål på Black Friday Næsten hver anden dansker aner ikke, om de skal betale afgifter af deres netvarer, viser undersøgelse. Toldstyrelsen klar med en digital toldberegner, der kan afværge økonomisk selvmål på Black Friday.

»Det er da smadderærgerligt at stå med en ekstraregning på en vare, når man lige troede, man havde gjort et kup«.

Få dage før den store shop-amok-fest ’Black Friday’, advarer Toldstyrelsen nu danskerne mod at skyde sig selv i foden, når de jagter tilbudsvarer på nettet.

De gode tilbud kan nemlig blive en dyr fornøjelse, hvis det viser sig, at der skal betales told og moms af varerne - for slet ikke at tale om de gebyrer, der opkræves hos de kurer- eller postfirmaer, der står for fragten.

Her skal du betale afgifter af dine netvarer Får du leveret varer fra lande udenfor EU,eksempelvis fra USA eller Kina, gælder følgende regler:

Du skal betale dansk moms med 25 procent, hvis du køber for mere end, hvad der svarer til blot 80 kroner. Momsen beregnes på grundlag af varens pris i netbutikken med tillæg af udgift til fragt og told, hvis noget sådant skal betales. Du skal betale told, hvis du køber for mere end, hvad der svarer til 1.150 kroner eksklusive fragt. Overskrides beløbsgrænsen, skal der betales told af varens pris i netbutikken med tillæg af udgiften til fragt.



Toldsatsen afhænger af, hvilken varer du har købt. For tøj udgør satsen 12 procent, mens den for golfudstyr udgør 2,7 procent. For sko er tolden mellem 3,5 procent og 17 procent, mens den for bøger, laptops, tablets og smartphones er 0 procent. Du skal betale særlige afgifter af blandt andet spiritus, vin, øl, tobaksvarer (cigaretter), slik, dæk, engangsservice og mineralolier. Til gengæld skal du hverken betale told eller moms af varer, du som privatperson får tilsendt fra leverandører i andre EU-lande. Men pas på! Det afgørende er, hvorfra du rent fysisk modtager varerne. Køber du på en engelsk hjemmeside, men får varerne tilsendt fra Kina, anses de ikke for at være købt i et EU-land, og så skal der betales afgifter.

Her kan du selv se om du skal betale: skat.dk/toldberegner Kilder. Toldstyrelsen og BDO.

»Vi kan jo desværre konstatere, at rigtig mange forbrugere ikke har styr på de her regler«, siger Preben Buchholtz, underdirektør i Toldstyrelsen.

Nethandel for 115 milliarder

Sidste år handlede danskerne for 115 milliarder kroner på nettet. Alligevel erkender 44 procent, eller næsten hver anden forbruger, at de ikke har styr på størrelsen af de afgifter, der kan komme oven i prisen.

Og hver femte kender dem slet ikke, viser en ny spørgeundersøgelsen fra Toldstyrelsen. Som et led i en større informationsindsats, har Toldstyrelsen udviklet en vejledende digital toldberegner, der med få klik på styrelsens hjemmeside, kan fortælle borgerne, om der er told og moms på deres netvarer, og hvor store beløb, der kan være tale om.

Som udgangspunkt er reglerne enkle: Alle varer, der krydser EU’s grænse på vej til borgerens postkasse bliver pålagt 25 procent i moms, hvis købsprisen er over 80 kroner.

Varer, der koster over 1.150 kroner pålægges desuden også en toldafgift, men her er tolden ikke lige så enkel at beregne momsen.

»Køber du eksempelvis et par sko, beregnes tolden ikke kun ud fra skoenes pris, men også ud fra fragtprisen. Samtidig er der varer der altid er toldbelagte, som spiritus, parfume og tobak«, forklarer Preben Buchholtz:

»Og så skal man huske at transportøren vil kræve et gebyr for håndteringen af moms- og toldbehandlingen. Hos PostNord er gebyret eksempelvis 160 kroner. Derfor vil vi nu forstærke indsatsen for at oplyst om de her regler og for at få dem gjort mere tilgængelig«, siger han.

Du kan ikke slippe uden om

I undersøgelsen er det næsten hver tredje dansker, der ikke kender beløbsgrænsen for, hvornår der skal betales told og moms. Og næsten hver anden, der har ikke har styr på, hvilke lande varen skal komme fra før den bliver pålagt afgifter.

Og hvis man tro at man kan slippe for afgifterne ved at lades som ingenting, tager man fejl, understreger skatteeksperten Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisions- og konsulentfirmaet BDO.

»Det er transportøren af pakkerne, der helt automatisk sørger for opkrævningen af moms, told og afgifter. Så du kan slet ikke undgå betalingen, hvis du bestiller varerne over nettet«, siger han.

At det er dyrt at glemme afgifterne viser BDO’s regneeksempel. Har en borger eksempelvis købt tøj over nettet for 1.200 kroner i et land uden for EU, skal der både betales moms og told af beløbet.

Og når der er tale om tøj, er tolden særlig høj, nemlig 12 procent af beløbet. Og med tillæg af fragt og gebyrer til speditøren, når den samlede regning op omkring 2.000 kroner, eller rund regnet 800 kroner mere end det der blev købt ind for.

»Det er super fint og rigtigt godt, at Toldstyrelsen har udviklet en digital beregner, så man kan se, hvad man skal betale på udvalgte varer. Men jeg tror bare ikke, at ret mange vil bruge den«, siger Henning Boye Hansen:

»Når folk køber julegaver på nettet, så sidder de altså ikke og klikker frem og tilbage mellem de kulørte tilbud og Skats hjemmeside for at holde styr på told og moms, alt efter om det er tøj, golfsko eller bøger, de er ved at købe. Så der er nogen der får en grim overraskelse, når de får leveret det, de har købt på nettet«.