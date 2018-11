Kommunikationschef før black friday: Det sidste, verden har brug for, er flere rituelle fejringer af et overdrevet forbrug

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Black friday kan måske redde bundlinjen og få tømt restlageret i de store kædeforretninger, men dagen gør hverken os selv mere lykkelige eller kloden til et bedre sted at være. Kort sagt stimulerer black friday en forbrugskultur, som er en af det moderne samfunds største udfordringer.

Men den holdning deles ikke af alle. Der er endda nogle, der forsøger at iscenesætte black friday som en form for velgørenhedsprojekt, som om den sorte dag er den eneste dag på året, hvor man som forbruger kan gøre en ’god handel’. Længere fra sandheden kan vi nærmest ikke komme.

Jeg skal selvfølgelig ikke afvise, at der findes en lille procentdel, som får opfyldt et meget specifikt behov til en lavere pris, f.eks. en ny vaskemaskine, efter at pakningen netop er røget i den gamle. Men det sidste, verden har brug for, er flere rituelle fejringer af et overdrevet forbrug.

Når vi svinger dankortet og giver hinanden et stort ekstatisk forbrugsfælleskram, opnår vi måske kortvarigt en følelse af lykke, men forskning – og al sund fornuft – viser, at glæden over forbrug er kortvarig og forsvinder lige så hurtigt, som den kommer. Og sandsynligheden for, at vi som forbrugere køber mere, end vi har behov for, er faktuelt overhængende. For slet ikke at tale om den tvivlsomme prisgennemsigtighed. Men hvem går op i, om prisen nu reelt er lavere end normalt, så længe de gule tilbudsskilte blinker lystigt derudad?

Betragter vi dagen i et større perspektiv, fremstår black friday vel nærmest som en galionsfigur for brug-og-smid væk-kulturen.

Betragter vi dagen i et større perspektiv, fremstår black friday vel nærmest som en galionsfigur for brug-og-smid væk-kulturen. Selv om størstedelen af befolkningen ikke mangler en ny fladskærm, mikrobølgeovn eller lignende, er vi nærmest indkodet til ikke at lade en potentiel ’god handel’ gå vores næse forbi. For det er som bekendt ikke udgiften, vi hæfter os ved. Nej, det er ’besparelsen’ – desuagtet at vi ofte ender med at købe noget, vi slet ikke har brug for.

Når modbevægelser som green friday (hvor butikker f.eks. ikke giver kunden rabat, men donerer en del af salget til velgørenhed og miljøarbejde, red.) opstår i kølvandet på black friday, eller når små specialforretninger vælger at holde helt lukket, handler det om samfundsansvar og om at skabe en sund balance mellem vores eget økonomiske og moralske kompas og den forbrugskultur, vi oplærer vores børn og unge i.

Så i stedet for at bruge black friday på at kigge efter en ny fladskærm, synes jeg, at vi skal bruge dagen på at kigge dem, vi holder af, i øjnene og minde hinanden om, at de ting, der gør os lykkelige, er lige foran os og ikke for enden af køen i Elgiganten.