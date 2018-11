Undgå at blive snydt: 10 pct. af black friday-tilbuddene kan være fup Op mod 15 pct. af de mest populære varer i 29 webbutikker er steget uforklarlig meget op til den store købedag. Se på både pris og på prisoversigter over, hvad varen tidligere har kostet.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi på redaktionen har diskuteret, om vi skulle skrive denne guide.

For er black friday det ypperste symbol på det bevidstløse masseforbrug, hvor man køber ting, man ikke mangler, for at fylde et hjem, der er proppet med ting, produceret på en klode, der ikke kan holde til vores fortsatte hovedløse køb-og-smid-væk-kultur? Og skal vi opfordre til det? Sidste år var omsætningen på 2,116 mia. kr. 5,8 pct. mere end året før.

Eller er black friday en mulighed for at købe det, man faktisk har brug for, til en lavere pris, så man i et liv, hvor pengene ikke sidder løst som bladene på et træ i november, kan få udskiftet defekte hvidevarer eller købe en større julegave til sine børn? Det er jo faktisk rigtig fint.

Kun den, der handler, kender sine egne grunde, men har man tænkt sig at købe ind, er der (heller ikke) black friday nogen grund til at lade sig snyde, så man ender med at give for meget for en vare, og det er der en fare for, siger jurist i Forbrugerrådet Tænk Jakob Steenstrup

»Butikkerne er gode til at skabe en stemning, som om black friday er noget helt særligt, men generelt ser vi ofte elevatorpriser, hvor priserne svinger op og ned i løbet af året og mellem events som singles day, cyber monday, udsalg, fødselsdage eller noget lignende. Det har vi selv konstateret tidligere, blandt andet ved at lave pristjek på f.eks. fladskærme på black friday«, siger han.

»Som forbruger skal man orientere sig bredt på markedet og ikke lade sig forblænde af noget, der umiddelbart ligner et godt tilbud. Hvis man får tjekket før-priserne, kan det sagtens vise sig, at en stor prisnedsættelse slet ikke er så godt et tilbud«, siger han.

Black friday Undgå at blive snydt 1. Planlæg på forhånd, så du ved, hvad du går efter. 2. Læg et budget, så du ikke bruger mere, end du har (lyst til), fordi du lader dig friste. 3. Se på prisen, ikke på besparelsen. 4. Sammenlign prisen med tilsvarende varer i andre butikker og om muligt, hvordan prisen har udviklet sig. 5. Tjek fragtomkostninger. 6. Køb kun i butikker, der fremstår seriøse. Kig f.eks. efter e-mærket. 7. Tjek, hvor nemt det er at returnere, hvis du handler omline. 8. Vær tidligt ude. De fleste butikkers tilbud kan købes fra midnat natten til fredag, og mange butikker har kun få eksemplarer af hver vare. 9. Undersøg byttereglerne, hvis du vil bruge dine indkøb som julegaver. Som grundregel har man kun 14 dages returret i netbutikker i EU-lande, men ikke tilsvarende rettigheder i fysiske butikker. Sørg for skriftlig dokumentation for, hvor længe du kan bytte eller returnere.



Kilde: PriceRunner og Forbrugerrådet Tænk Vis mere

Uforklarlige prisstigninger

Der er noget, der tyder på, at der faktisk er reel risiko for at blive snydt i år, fortæller direktøren for prisportalen PriceRunner, Martin Andersen.

PriceRunner har frem til tirsdag før black friday overvåget prisudviklingen i de 29 mest besøgte webbutikker i Danmark og her fulgt prisen på de 1.000 mest populære varer, altså i alt 29.000 varer i de seneste seks uger.

»Op mod 10 pct. af tilbuddene på black friday kan være bluff« Martin Andersen, PriceRunner

De seks uger er valgt, fordi det er den periode, som Forbrugerombudsmanden mener, at varer skal have været til salg til en pris, før butikker må bruge den som førpris under udsalg. Man kan altså ikke sætte priserne op torsdag og så ned black friday og derefter reklamere med nedsættelse.

Analysen viser, fortæller Martin Andersen, at en tredjedel af varerne er faldet i pris frem mod black friday, en tredjedel har samme pris, men en tredjedel af varerne er steget i pris. De ti kategorier, der er steget mest i pris, er vinkøleskabe, brugskunst (vaser, lysestager, figurer), gryder og pander, grilltilbehør, emhætter, indbygningsovne, kogeplader, sko, frysere og komfurer.

Nogle varer er steget få procent, men de 15 pct. af de overvågede varer, der er steget over 10 pct., steg i gennemsnit ikke mindre end 27 pct., uden at der umiddelbart findes en forklaring på prisstigningen. Det betyder, at omkring 4.300 af de 29.000 overvågede varer uden påviselig grund er steget de sidste seks uger, hvilket kunne indikere, at butikkerne har hævet priserne for at kunne sænke dem igen.

»Det betyder, at op mod 10 pct. af tilbuddene black friday kan være bluff«, siger Martin Andersen.

Han opfordrer derfor til, at forbrugere, som vil købe ind på black friday, ikke bare ser på pris og prisnedsættelse, men at man også undersøger, hvordan prisen har udviklet sig over en periode på mindst seks uger, så man kan se, om tilbuddet er et godt.

Og så skal man også huske at overveje, om man faktisk har brug for at købe mere. Men det er en anden sag, som man selv må stå for.