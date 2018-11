Overblik: Nye og bedre pensionsprognoser er på vej

Hvad kan jeg regne med at få udbetalt hver måned, når jeg går på pension?

Det spørgsmål kan du få et troværdigt svar på ved at logge på www.pensionsinfo.dk fra 1. januar 2019. På det tidspunkt opdaterer pensionsbranchen sin forældede prognosemodel.

Forskellige afkast

Et udvalg med CBS-professor Jesper Rangvid i spidsen har udviklet et system, som langt mere præcist kan forudsige, hvad afkastet – og dermed den endelige størrelse – bliver af en given pensionsopsparing.

Udvalget har regnet på afkast af ti forskellige typer af aktiver, som pensionsselskaber i dag typisk investerer i.

Ud over aktier, obligationer og ejendomme er det for eksempel såkaldte virksomhedsobligationer og det, der kaldes alternative investeringer: eksempelvis skove, råvarer og infrastruktur.

Ny risikovurdering

Fra 1. januar 2020 bliver det også muligt at se i Pensionsinfo, hvilken risiko du tager med den måde, din opsparing investeres på.

Typisk kan du vælge mellem lav, middel eller høj risiko. Men i dag er det svært at gennemskue, hvad forskellen på de tre scenarier betyder i kroner og øre.

Fremover vil du kunne se ’best case’ og ’worst case’ ud fra den profil, du har valgt.

Det betyder, at du får et grundlag for at vurdere, om du vil tage højere risiko med chancen for at ende med en større formue – eller om du omvendt føler, at du vil sove bedre om natten med en lavere risiko og dermed en sandsynligvis mindre opsparing.