Nu bliver dine Airbnb-indtægter tjekket – men kontrollen er fuld af huller

Kommuner sat ud på sidelinjen i kontrollen af de de tusindvis af borgere, der lejer boligen ud til turister. Nye regler lægger loft over antallet af udlejningsdage for hele boliger – men enkeltværelser er undtaget. Uholdbart, siger overborgmester.

Måske er du også en af de flere hundredtusind danskere, der tjener gode penge på at leje privatboligen ud til turister via portaler som Airbnb.

Og måske har du også valgt at beholde alle dine lejeindtægter selv, uden at overveje, om du skulle aflevere en del af dem til skattevæsnet.

Den overvejelse bør du gøre dig nu.

Efter mange og lange forhandlinger er et politisk flertal i Folketinget nu klar med den længe ventede Airbnb-lovpakke, der på samme tid bestemmer, hvor meget du må leje boligen ud, hvordan dine indtægter skal beskattes, og, ikke mindst, hvordan myndighederne vil kontrollere, om du rent faktisk betaler skatten.

Gavmildt skattefradrag

Men allerede inden reglerne er trådt i kraft, bliver de kritiseret for at være tandløse og uigennemtænkte. Selv de partier, der har været med til at vedtage pakken, erkender, at den ikke er optimal:

»Det her er det bedst mulige kompromis. For os har det været afgørende, at regeringen er gået med til at evaluere reglerne allerede i år, så vi har en mulighed for at justere og stramme op der, hvor der er behov for det,« siger Dansk Folkepartis ordfører på området, Dennis Flydtkjær.

Kritikken vender vi tilbage til.

Først en guidet tur rundt i de nye regler, der noget forenklet er delt i to: en skattepakke, der blev vedtaget ved lov få dage før jul, og en kontrolpakke, der er klappet af med et politisk flertal i Folketinget, og som ventes vedtaget senere denne måned.

Dermed står det fast, at du kan leje din private bolig ud 70 dage om året, eller godt og vel 2 måneder, hvis det sker gennem portaler som Airbnb.

Her kan du også tjene helt op til 28.000 kroner på din private udlejningsforretning, inden du skal betale skat af indtægterne.

De mange udlejningsdage og det relativt høje bundfradrag er resultatet af regeringens årelange forhandlinger med Airbnb, der så til gengæld og efter mange overvejelser har accepteret at indberette brugerens lejeindtægter til de danske skattemyndigheder.

Dermed bliver det for første gang muligt for myndighederne at kontrollere et svært gennemskueligt sort udlejningsmarked, der nærmest er eksploderet de forløbne år.

Tjener du eksempelvis 15.000-20.000 kroner på at leje privaten ud i din sommerferie, er pengene helt og aldeles skattefrie; du skal ikke aflevere én krone til statskassen.

Tjener du 30.000 kroner på en længere udlejningsperiode, skal du alene betale skat af det beløb, der overstiger dit bundfradrag på 28.000 kroner.

I så fald bliver du beskattet af de sidste 2.000 kroner – og ikke mere end det.

En lukrativ skatteaftale, der altså alene gælder de borgere, der bruger portaler som Airbnb, der samarbejder med myndighederne.

Overborgmester protesterer

Enkelt og effektivt og så alligevel ikke.

For mens aftalen har taget form, har det vist sig, at den alene gælder udlejning af hele boliger, ikke enkeltværelser.

De er ifølge aftalen undtaget fra udlejningsloftet og kan derfor lejes ud på ubestemt tid. Dermed har regeringen banet vejen for en ny ukontrollabel udlejningsindustri, mener både hotelbranchen og store kommuner som København og Aarhus.

»Jeg synes, at det er uholdbart, hvis man først kan leje hele sin bolig ud i 70 dage – og så derefter fortsætte med at leje enkeltværelser ud. Hvis værelser i stor stil forsvinder helt ud af boligmarkedet og reelt bruges til hoteldrift, vil det presse boligmarkedet og gøre det endnu sværere at finde et sted at bo, eksempelvis for byens studerende«, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), i en skriftlig kommentar.

Meldingen er den samme i hotel-, restaurant- og turisterhvervets brancheorganisation, Horesta.

»Det er en kæmpe brist i de nye regler, for dermed kan folk køre udlejningsforretningen videre i al evighed, hvis de har lyst til det«, siger politisk direktør Kirsten Munch.

»Konsekvensen er jo, at dette marked forbliver et ukontrollabelt vildt vesten, hvor det bliver umuligt at se forskel på, om der udlejes et værelse eller en lejlighed. Vi forstår simpelthen ikke, hvordan man kan finde på at lave den slags undtagelser«, siger hun.

Og der stopper kritikken ikke.

Midt i begejstringen over, at det er lykkedes den danske regering at få den globale udlejningsgigant Airbnb til at indberette brugernes lejeindtægter, efterlyser kommunerne andre og mere relevante oplysninger fra giganten.

Det gælder først og fremmest oplysninger om, hvor mange dage de enkelte borgere har lejet boligen ud.