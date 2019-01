For mange klager og for lille indtjening: Selskaber dropper forsikring, der beskytter boligejere mod skjulte skader

Det kan blive alles kamp mod alle i retssystemet, hvis ejerskifteforsikringerne forsvinder, frygter Forbrugerrådet og forsikringsbranchen, efter at Tryg og Codan har besluttet at droppe produktet, fordi det giver for lidt indtjening og for mange utilfredse kunder.

For mange klager og for lille indtjening:

Nu dropper også landets tredjestørste forsikringsselskab, Codan, at have de særlige ejerskifteforsikringer på hylden.

I forvejen har landets største forsikringsselskab, Tryg, droppet ejerskifteforsikringerne i lighed med at selskaber som Lærerstandens Brandforsikring, If Forsikring og Købstædernes Forsikring de forløbne år har droppet den ’besværlige’ forsikring. Selskaber som Alm. Brand tilbyder kun forsikringen til trofaste kunder, som har andre forsikringer i selskabet.

Ejerskifteforsikringen er designet til at dække de skjulte skader, der kan dukke op i boligen, efter at en handel er afsluttet, og som ikke fremgår af den tekniske tilstandsrapport, der bliver udarbejdet i forbindelse med alle bolighandler.

Forbrugerrådet Tænk kalder det stærkt uheldigt, hvis forsikringen forsvinder. For dermed forvinder en væsentlig del af forbrugerbeskyttelsen ved bolighandler, og så bliver det alles kamp mod alle, mener vicedirektør Vagn Jelsøe.

»Uanset hvor meget berettiget kritik der har været af ordningen, er det en utrolig fordel for os forbrugere, at vi kan indgå bolighandler uden at havne i endeløse private retssager, hvis der senere viser sig at være problemer med boligen«, siger Vagn Jelsøe, der dog understreger, at der stadig er en god håndfuld selskaber, der tilbyder produktet.

Mange skuffede kunder

Men den særlige boligforsikring er både svær at forstå og svær at tjene penge på, og så udløser den ifølge forsikringsselskaberne bunker af klagesager fra utilfredse kunder, der ikke mener, at de får den dækning, de har betalt for.

I 2017 var næsten hver femte af 1.251 klager til Ankenævnet for Forsikring en klage over en ejerskifteforsikring. Andelen er steget fra 10 til 17 procent siden 2010.

Fakta Tilstandsrapport Selv om det er frivilligt, får stort set alle boligejere i dag udarbejdet en tilstandsrapport, når de sætter boligen til salg. På den måde bliver der gjort status over boligens tilstand med anmærkninger og forbehold for de eventuelle skader, der kan være.Og potentielle købere får et overblik over boligens tilstand, inden de køber den – eller tilbyder at købe den. Indholdet i tilstandsrapporten kan have stor betydning for boligens pris og værdi, men for sælgeren er der en anden og afgørende fordel ved at bruge penge på en tilstandsrapport: Med tilstandsrapporten i hånden kan sælger nemlig tegne sin del af en ejerskifteforsikring, der dækker de skjulte skader, som måtte dukke op efter salget.

Besværet med ejerskifteforsikringerne var en væsentlig del af forklaringen, da Tryg i december meddelte, at det er slut med at tilbyde ejerskifteforsikringer.

Og nu følger Codan trop. Selskabet stopper salget af ejerskifteforsikringer til februar og henviser ligesom Tryg kunderne til forsikringsagenturet Frida.

»Ejerskifteforsikringer kræver stor ekspertise, så derfor har vi lavet en aftale om at henvise kunderne til en samarbejdspartner, som er specialiseret i at lave ejerskifteforsikringer. Vi vil nemlig gerne kunne tilbyde vore kunder ejerskifteforsikring, men det er vanskeligt for os selv at få en god forretning ud af det«, siger privatkundedirektør Camilla Amstrup fra Codan, der oplever, at forventningerne til, hvad ejerskifteforsikringerne dækker, kan være urealistiske.

»Populært sagt er ejerskifteforsikringer jo ikke en vedligeholdelseskonto, men skal dække uforudsete skader«, siger hun.

Et andet af landets store forsikringsselskaber bliver i markedet, men kun for trofaste kunder.

»Vi tilbyder ejerskifteforsikringen til vores kunder som en service, til gengæld for at de vælger os som forsikringsselskab. Mange af vores kunder bor i hus, så det er vigtigt at have på hylderne. Men vi tjener ikke på det; derfor stiller vi krav om, at kunderne har en indboforsikring og mindst én anden forsikring ud over ejerskifteforsikringen«, forklarer Pia Holm Steffensen, der også oplever, at kunderne har høje forventninger til dækningen på en ejerskifteforsikring:

»Hvis produktet skulle dække mere end nu, ville det blive så dyrt, at det ikke længere ville have en berettigelse«.