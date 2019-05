Har du mange penge stående i banken til ingen renter, så bør du overveje en nichebank eller investering af opsparingen

Følelsen af utryghed får os til at puge store summer sammen på konti uden rente, selv om de fleste taber penge på det. Tjek, om en nichebank kan være noget for dig. Og overvej at investere noget af din opsparing.

Det er et kæmpe paradoks: Bankerne tilbyder et stort set rundt nul i rente på løn og opsparing. Alligevel fortsætter vi med at lade vores penge rulle ind på konti, hvor inflationen sørger for at skære cirka 1 procent af værdien hvert år.

Det går godt for mange danskere, og i 2018 voksede beløbet på bankernes indlånskonti med yderligere 38 milliarder. Derfor ligger der nu 890 milliarder opsparede kroner i bankerne, viser nye tal fra Nationalbanken.

Det svarer til i gennemsnit 191.ooo kroner per voksen dansker.

Den højeste rente falder

For nylig annoncerede Lån & Spar Bank, der i 10 år har trukket kunder til ved at give landets højeste rente på en lønkonto – 5 procent af de første 50.000 kroner – at renten nu sænkes til 3 procent.

Med andre ord: Selv om du har flere hundrede tusind kroner stående i banken, kan du i øjeblikket i bedste fald få 1.500 kroner i rente på et år. Som du vel at mærke skal betale skat af.

»Når nogle vælger at have opsparingen kontant i banken, selv om der er nulrente, handler det et eller andet sted om at søge mod tryghed. I situationer med utryghed har vi mindre lyst til at tage pengene væk fra bankkontoen. Det føles grundlæggende ubehageligt«, siger Marlene Nørgaard, adm. direktør i Mybanker, der bl.a. sammenligner pengeinstitutternes rentesatser.

Fakta De højeste renter Lån & Spar: 3 pct. af saldo op til 50.000 kr. Kræver medlemskab af bestemte fagforbund samt helkundeforhold Lunar Way: 2 pct. af saldo op til 50.000 kr. Kræver NemKonto og mindst én månedlig transaktion med tilknyttet Visa-kort. Bank Norwegian: 0,70 pct., ingen binding eller beløbsgrænse. Santander Consumer Bank: 0,50 pct. uden binding, intet mindstebeløb. 0,70 pct. ved binding i 1 måned, 0,80 pct. ved binding i 2 år, mindstebeløb: 100.000 kr. Coop Bank: 0,25 pct. af saldo op til 50.000 kr. uden binding. 0,25 pct. af saldo op til 300.000 kr. ved binding i 1 år. Basisbank: 0,20 pct, ingen binding eller beløbsgrænse. Vis mere

Det er på længere sigt usundt for din privatøkonomi, når dine penge ikke bliver forrentet og samtidig bliver udhulet af inflation. Men det er meget menneskeligt, at vi alligevel fortsætter med at sætte vores overskud i banken, mener hun.

5 procent blev for dyrt

»Der sker mange ting i verden omkring os, som vi reagerer på. Nogle sætter forbruget ned og sparer op, andre går ned i risiko og vælger noget mere sikkert med deres økonomi«, siger Marlene Nørgaard og tilføjer:

»Vi har statssikrede banker, hvor vi kan hæve vores penge, når vi vil. Det føles trygt og rart, selv om inflationen betyder, at en hundredkroneseddel i dag ikke er det samme værd om to år«.

Det ekstremt lave renteniveau i samfundet gør det billigt at låne penge, men rammer omvendt vores opsparing.

Men hvor den traditionelle banksektor herhjemme for længst har slukket for rentetilskrivningen på almindelige løn- og opsparingskonti, har den kundeejede Lån & Spar Bank valgt en anden retning.

Siden 2009 har pengeinstituttet lokket med 5 procent i rente af de første 50.000 kroner på en løn- eller studiekonto.

Dog på den betingelse, at man er medlem af et af de fagforbund, der ejer banken, og samtidig samler alle sine bankforretninger i Lån & Spar Bank.

Noget tilbage til kunderne

Men fra 9. maj i år blev satsen næsten halveret til 3 procent. Det var, siger direktør John Christiansen, det rigtige tidspunkt at justere renten på:

»Vi har holdt fast i de 5 procent i 10 år i et marked med faldende renter, fordi vi gerne vil give noget tilbage til kunderne, der ejer os. Det havde vi regnet med at blive ved med, da vi gik ind i 2019. Men ret hurtigt kom der meldinger fra Den Europæiske Centralbank om, at man ikke skal forvente, at renten stiger – faktisk er den faldet yderligere«, påpeger han.

»Det rammer os, når vi skal ud at geninvestere indlånet«, siger John Christiansen, med henvisning til at de danske pengeinstitutter skal betale for selv at have penge stående i Nationalbanken.

Men hvad gør den smarte forbruger med opsparing så, hvis formuen skal vokse?

En mulighed er at flytte pengene til en nichebank, der giver bare en smule i rente. Der er ikke mange af dem tilbage, men for eksempel kan man få 0,7 procent i flyselskabet Norwegians bank, hvor pengene er sikret af den norske pendant til Indskydergarantifonden.