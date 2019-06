Nye rentefald betyder, at realkreditinstitutterne nu åbner et lån med fast rente på bare en halv procent i 20 år. Men det skal boligejerne faktisk ikke glæde sig over, siger cheføkonom.

I 2009 jublede boligejere med flekslån over, at de kunne nøjes med at betale 2 procent i rente et år frem i tiden.