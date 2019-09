Tip Politiken

Krav fra bankerne





Politiken har beskrevet, hvordan flere banker, der er i tvivl om kundernes kreditværdighed, kræver, at kunderne tegner en livsforsikring, som banken har pant i. På den måde kan bankerne få sikkerhed for deres lån, hvis kunden skulle dø.

Har du også oplevet, at din bank stiller krav om, at du skal tegne en forsikring eller købe andre produkter, for at du kan få et lån.

Hvis det er tilfældet, så send en mail til michael.olsen@pol.dk eller thomas.flensburg@pol.dk