Bjarne Riis og Klaus Riskær misbruges som blikfang: Danskere bliver franarret rekordmange penge i falske investeringer

»Desværre er pengene væk, når du på et tidspunkt vil hæve din gevinst, for hele setuppet er svindel«, siger han.

Svindlerne er svære at fange

Fupannoncer med kendte danskere er bare en af utallige varianter, når det gælder investeringssvindel. Komikeren Anders Mathesen har prøvet det, og skuespilleren Mads Mikkelsen, fodboldspilleren Thomas Gravesen, Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, milliardæren Karsten Ree, tv-manden Jørgen Leth samt fodboldbrødrene Michael og Brian Laudrup ikke at forglemme.

Det er ikke mindst denne type investeringssvindel, der bruger kendte som lokkemad, der nu får Facebook til – helt usædvanligt – at bede de danske brugere om hjælp til at få stoppet svindelen. Danske brugere kan nemmere afkode usædvanlig adfærd end Facebooks algoritmer og moderatorer, lyder budskabet fra en af Facebooks globale chefer for annoncering, Rob Leathern:

»Det kan være svært at vide, hvad en dansk kendis vil eller ikke vil gøre, hvis man ikke har en lokal kulturforståelse. Derfor har vi brug for danskernes hjælp til at anmelde ting, som de ikke mener bør være på Facebook. Og så er det vores ansvar at reagere hurtigt og bruge den feedback på den rigtige måde«, siger han til Politiken.

Facebook lægger ikke skjul på, at svindlerne er svære at fange:

»Vi tager det ekstremt seriøst, og vi ved, at de skaber problemer for mange mennesker. Men vi kæmper mod en stor gruppe meget sofistikerede svindlere, der gør alt, hvad de kan, for at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger«, siger Rob Leathern.

»Vi ved, at de hjælper hinanden med at snyde vores sikkerhedssystemer, og de er sofistikerede. Selv når vi fortæller overordnet om svindlen her hos Facebook, har vi oplevet, at præsentationerne efterfølgende er dukket op på hackersider«.