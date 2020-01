Hvordan er hans stemme, og hvad er hans livret? Flere barnløse kvinder vil vide så meget som muligt om deres sæddonor

Barnløse kvinder lægger i stigende grad vægt på sæddonorens personlighed, udseende og helbred, og at et kommende barn har mulighed for at tage kontakt til donoren i fremtiden, viser nye tal fra sædbanken Cryos. Psykolog ser det som en del af en samfundstendens.

Hvordan lyder hans stemme mon? Hvad har han skrevet i det håndskrevne brev? Det er nogle af de spørgsmål, barnløse kan få besvaret, når de vælger en sæddonor med en udvidet profil til deres kommende barn.​​​​​

Fakta Sæddonation i Danmark En barnløs kan vælge mellem en ikkeanonym og anonym donor til sit kommende barn. ​ Ikkeanonyme donorers identitet kan oplyses til børn, når de er fyldt 18 år, hvis de anmoder sædbanken om det.​ Anonyme donorer får holdt deres identitet hemmelig for evigt. ​​​​​​ Den barnløse skal desuden vælge en donor med basisprofil eller udvidet profil.​​​​​​ Basisprofilen viser simple oplysninger som donorens etnicitet, højde og hårfarve, hvorimod de udvidede profiler giver et større indblik i hans personlighed, helbred og værdier.​​​​​​​ I Danmark har Cryos haft ikke-anonyme donorer siden 2012. De udvidede profiler kom til i 2008. ​​​​​​ Interessen for ikkeanonyme donorer med udvidede profiler er stigende. Her starter prisen fra 3.302 kroner pr. sædstrå.​ Vis mere

Nye tal fra verdens største sædbank, Cryos, viser, at barnløse i fertilitetsbehandling i stigende grad efterspørger sæddonorer med udvidede profiler, der giver ekstra informationer om donoren. Ud over en udvidet profil vælger barnløse oftest en ikkeanonym donor, der sikrer, at barnet som 18-årig kan tage kontakt til donoren, hvis behovet opstår.

Ifølge Cryos valgte 42 procent af kunderne i Danmark i 2015 kombinationen en ikkeanonym donor og en udvidet profil. I dag ligger andelen på 55 procent.

Flere solomødre vil have børn

Sæddonorer kan vælge at have en basisprofil med simple oplysninger som etnicitet, højde og hårfarve, men på en udvidet profil har donoren besvaret en lang række spørgsmål om interesser, værdier og familiebaggrund, der i højere grad skal være med til at tegne ham som person. Han har desuden vedhæftet babybilleder, indtalt en lydfil og skrevet et brev til den barnløse.

Ifølge Peter Reeslev, der er direktør i Cryos, skyldes den store interesse for især de udvidede profiler, at der et stigende antal singlekvinder, der vælger at få et donorbarn og ønsker at få oplyst så meget som muligt om donoren. 44 procent af Cryos’ kunder er heteroseksuelle singler.​​​​​

»At vælge sæddonor til sit kommende barn er en enorm beslutning med store konsekvenser. En del af vores sæddonorer har udvidede profiler med ekstra mange oplysninger, der i stigende grad falder i vores danske kunders smag«, siger han.

Det er dyrere at benytte en ikkeanonym donor med udvidet profil end en anonym donor med basisprofil. Et sædstrå fra en ikkeanonym donor med udvidet profil koster fra 442 euro (3.302 kroner). Et sædstrå fra en anonym donor med basisprofil, der har samme sædkvalitet, koster fra 73 euro (545 kroner). På trods af prisen er der flere barnløse, der vælger den dyreste kombination.​​​​​

Del af samfundstendens

Psykolog Gry Secher beskæftiger sig blandt andet med ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling. Hendes indtryk er, at barnløse vælger ikkeanonyme donorer, fordi der fortsat er meget debat om konsekvenserne for børn, der ikke kender deres genetiske ophav. Barnløse vælger ofte donorer, der minder om dem selv eller en mandefigur i familien.​​​​​

»Det falder fint i tråd med vores øgede bevidsthed om og indflydelse på alle mulige aspekter af livet. Vi er meget aktive i forhold til at forme vores egne tilværelser og i forhold til at forsøge at styre dem«.

Hun ser det som en del af en samfundstendens, at barnløse i højere grad vil vide så meget som muligt om donoren.

»Det er ud fra en betragtning om, at det er hyggeligt og potentielt øger tilknytningen, hvis barnets temperament, personlighed og udseende falder så naturligt ind i familien som muligt. Man kan også sige, at når man vælger sig en partner, vil man ofte også have en tanke om, at det er et dejligt menneske at få børn med. En donor med udvidet profil minder lidt om det«.​​​​​

»Der kan også være folk, der ønsker at give deres børn bestemte træk, som kan komme barnet til gode, både hvad angår udseende og personlighed«, siger hun.

Ifølge Gry Secher har det enkelte menneske generelt mange bolde i luften og meget ansvar for alt for mange aspekter af sin egen tilværelse i dag, og mange kan ikke klare det pres, det giver:

»Men lige når det kommer til sæddonation, ser jeg det som noget positivt, fordi det for mange giver en følelse af kontrol og tryghed. Situationen, de mennesker står i, er ofte sorgfuld og en eksistentiel krise. At blive tilbudt indflydelse ved at vide mere om donoren giver en vis lindring i den situation«.