Efter tre år forsøger Asta stadig at få barn med donor: »Jeg har ofte tænkt, om jeg overhovedet kan være bekendt at være solomor«

Som 40-årig valgte Asta at gå i fertilitetsbehandling for at få et barn som solomor. Hun valgte en ikkeanonym donor med en udvidet profil for at få så mange informationer om ham som muligt. Her 3 år efter kæmper hun fortsat for at blive gravid, og valget af donor er blevet mindre vigtigt.