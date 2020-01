Hjemmebagt brød kan beriges med D-vitamin gennem gær

Fakta

D-vitamin

D-vitamin-mangel kan være svært at mærke, men som regel viser det sig som træthed i musklerne. Der er derfor mange mennesker med D-vitamin-mangel, der ikke har fået stillet diagnosen.​

Du kan forebygge D-vitamin-mangel ved at spise fed fisk hver uge og opholde dig i solen i 5-30 minutter flere gange ugentligt i sommerhalvåret, hvor arme, ben og ansigt får direkte sol uden brug af solcreme.​

Man kan ikke få dækket behovet for D-vitamin udelukkende gennem kosten. ​​​​​​​​​

Let mangel på D-vitamin er hyppig i Danmark. D-vitamin-mangel gennem længere tid rammer i første omgang muskler, knogler og led. Det kan f.eks. vise sig ved, at man ikke er i stand til at rejse sig fra en stol uden at bruge hænderne for at komme op. Eller at man har store problemer med at gå på trapper.​

Børn fra 0-2 år skal have tilskud af D-vitamin i form af dråber.​

Kilde: Sundhed.dk

Vis mere