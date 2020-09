Nu kan du få udbetalt dine indefrosne feriepenge

Så er der blevet åbnet op for sluserne til danskernes indefrosne feriepenge, der skal sparke forbruget i gang oven på coronakrisen.

Fra i dag kan 3,4 millioner lønmodtagere gå ind på Borger.dk og bestille tre ugers indefrosne feriepenge.

Det oplyser ATP, der står for udbetalingsløsningen, i en pressemeddelelse.

»Vi forventer et stort pres på borger.dk, når der åbnes for, at man kan bestille. Derfor bruger vi et kø-system, som man kender det fra Skattestyrelsen, hvor man kan se sin aktuelle ventetid. Man kan også med fordel vente et par dage med at søge«, siger koncerndirektør i ATP, Anne Kristine Axelsson.

På Borger.dk er der allerede mere end 100.000 danskere, der har logget ind, og ventetiden er i skrivende stund mere end en time.

Optjent indtil marts

Alle danskere, der har haft lønnet arbejde i hele eller dele af perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, har penge til gode. Det vil være 12,5 procent af lønnen i perioden. Prøv Politikens beregner her.

Pengene vil blive udbetalt op til syv hverdage efter anmodning og beskattes som almindelig indkomst.

Der vil være trukket skat af pengene i forbindelse med udbetaling. Hvis feriepengene betyder, at du kommer til at gå over topskattegrænsen, vil du skulle rette din forskudsopgørelse for 2020 - ellers får du et skattesmæk, når årsopgørelsen gøres op i starten af 2021.

Man kan bestille pengene til udbetaling frem til 1. december. De danskere, der ikke anmoder om feriepengene inden fristens udløb, vil få udbetalt pengene plus eventuelt afkast, når de rammer pensionsalderen.

Virksomhederne har en frist til årsskiftet til at indberette danskernes løn. Derfor er der lidt usikkerhed om opgørelsen af feriepengene, så hvis man får udbetalt for meget, vil det blive fratrukket de to ugers feriepenge, der forbliver indefrosset.

Der er dog politisk flertal for at de to uger også skal udbetales til danskerne - det sker muligvis i starten af 2021.

Du bestiller udbetaling via selvbetjening på borger.dk/bestil-feriemidler. Sådan gør du:

• Log på med NemID

• Vælg den jobsituation, der passer til dig (fx lønmodtager eller selvstændig)

• Når du har logget på, kan du se det beløb, du har til gode

• Bekræft på tro og love, at du har været lønmodtager i perioden og tryk ’Bestil’

• Efter et par dage modtager du en meddelelse om udbetaling i din digitale postkasse

• Pengene overføres derefter til din NemKonto inden for syv hverdage