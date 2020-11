Hej nye investor, fik du spurgt banken hvorfor de tager en bid af din kage?

Er du også blevet aktionær i år? Så er du bestemt ikke alene – og tillykke med beslutningen om at gøre noget aktivt for at få de penge, du har arbejdet for, til at arbejde videre for dig.

Tallene taler for sig selv:

I de første ti måneder af 2020 har private danskere flyttet 57 milliarder kroner over i investeringsforeningerne, hvor man spreder sin risiko ved at blive medejer af en masse forskellige virksomheder.