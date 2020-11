Sådan kan du hjælpe andre i julen

Har du selv overflod af knas, pynt og gaver i julen, var det måske en idé at give en skilling, en gave eller frivillige kræfter til andre, der har det svært. Mange organisationer tager imod forskellige typer bidrag, så de kan hjælpe andre. Her kan du se, hvor og hvordan du kan støtte. Husk, at de penge, man donerer til velgørenhed, kan trækkes fra i skat. I 2020 er det op til 16.600 kroner.

Hjælp til børnefamilier

Vil du hjælpe en enlig forsørger med at holde jul ved hjælp af julehjælp, kan du støtte bl.a. Dansk Folkehjælp med et økonomisk tilskud via folkehjaelp.dk. Du kan også give et valgfrit tilskud til Børnesagens Fællesråd, der arbejder for at give børn en bedre jul, på boernesagen.dk.

Andre organisationer, du kan give et bidrag, er blandt andet Blå Kors på blaakors.dk eller Røde Kors på rodekors.dk.

Og vil du gerne have en lille ting for de penge, du giver, kan du på moedrehjaelpen.dk købe plakater, der støtter Mødrehjælpens julehjælp.

Ude i verden

Køb en chokoladeged eller ’giv 5 kyllinger’ hos Folkekirkens Nødhjælp, og støt familier ude i verden. Eller køb en julenødhjælpspakke hos Unicef – eller måske en mandelgave.

Julehjælpen.dk

Organisationen arbejder udelukkende med at formidle julehjælp til trængte familier i Danmark. Støt økonomisk, eller meld dig som frivillig, og hjælp til med forskellige opgaver fire timer om ugen. Læs mere på Julehjælpen.dk

Eventyrjul.dk

Eventyrjul.dk arrangerer en juleaften for udsatte børn og deres familier i Aarhus og København. Støt med et valgfrit beløb, eller giv en julegave. Skriv til kontakt@eventyrjul.dk for at aftale afhentning/levering, eller læs mere på eventyrjul.dk.

Julehjælp på Facebook

På gruppen Julehjælp på Facebook er kan du donere brugte ting som gaver til familier, der ikke har råd til at holde jul. Søg eventuelt også efter andre grupper på Facebook med lignende navne, men vær opmærksom på eventuelle svindlere, der forsøger at udnytte højtiden.

Frivillig på plejehjem

Ceres Huset i Aarhus søger frivillige kræfter til at give beboerne en endnu hyggeligere juleaften. Har du også lyst til at hjælpe, så kontakt dit lokale plejehjem, og hør, om de kan bruge en hånd.

Julevenner

Har du lyst til at invitere andre på julehygge, så de ikke skal sidde alene juleaften, så meld dig som julevært. På boblberg.dk/julevenner kan du invitere andre hjem til dig til en hyggelig juleaften. Du kan også se, om der allerede er julegæster, der efterlyser et sted at være.