Det vrimler med nye lystfiskere

Fakta

Sådan kommer du i gang

Danmark er beriget med enestående muligheder for lystfiskeri. Der er mange tusind kilometer af kystlinje, talrige søer og åer samt ture på havet med båd og fiskeri i havne og fra moler.

Så hvor vil du fiske? Det er nok det første, du skal spørge dig selv om, hvis du skal i gang.

Snak eventuelt med din lokale grejforhandler om, hvad det er godt at fiske efter i det område, hvor du bor, og hvad for noget grej du skal investere i.

Det er også en mulighed at melde dig ind i den lokale fiskeforening, hvor du ofte får adgang til udvalgt fiskevand og har mulighed for at komme på kurser og tilmelde dig aktiviteter, ligesom du vil kunne finde andre at fiske sammen med. Find din lokale fiskeforening her.

Der er ligeledes hjælp at hente i form af gode råd i diverse Facebook-grupper, og på YouTube findes der masser af inspiration. Blandt andet ’Fiskeguiden’, der på pædagogisk vis guider til grej, sæsoner og fiskepladser.

